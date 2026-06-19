Скръбна вест! Отиде си един от най-обичаните италиански голмайстори

Тъжна вест сполетя феновете на италианския футбол. В петъчната сутрин легендарният нападател Игор Проти е напуснал този свят. На 58-годишна възраст той е изгубил битката с тежко онкологично заболяване, за което разкри миналото лято. Бившият футболист на Лацио и Наполи бе един от най-обичаните в родината си заради отдадеността си към футбола и всички клубове, в които е играл. Макар и в тежко състояние, той е успял да се сбогува с близките си и да предаде любовта си към феновете още един път.

Игор Проти си взе "довиждане" с футболния свят

Сега семейството му съобщи за кончината му с изявление в социалните мрежи, в което са цитирани последните думи на нападателя: "С огромна болка семейството съобщава, че Игор ни напусна тази нощ. Той пожела да ви остави този прощален поздрав, който по негово желание споделяме: "Това прекрасно пътуване, както всеки мач, стигна до финалния съдийски сигнал. Трудно е да се намерят думи, които да го обяснят, единственото, което мога да направя, е да благодаря на моето голямо и прекрасно семейство, което обожавах. На всички хора, които ме обичаха и бяха до мен, на всички фенове на отборите, в които съм играл, за привързаността и любовта, които винаги ми показваха и които напълно отвръщах. Надявам се това да е довиждане, а не сбогом."

Кариерата на Проти

Проти започва футболната си приказка в клуба от родния си град - Римини. Той става известен на широката публика през трите си години, прекарани в Месина. След това отива в Бари, където става голмайстор, а след това и в Лацио, с който печели италианската Суперкупа. Проти прекарва и кратък престой в Наполи, а последната славна глава в кариерата си написва в Ливорно. Игор Проти беше много неща наведнъж. Единственият голмайстор в Серия А, играл за отбор, изпаднал от лигата. Но преди всичко той беше Човек с голямо сърце и неслучайно спечели любовта на феновете из цяла Италия.

Сега, когато той си отиде и от този свят, е справедливо да се каже, че Игор Проти беше много обичан - с любов, която надхвърляше всякакви граници. През март 2007 г. в рамките на два последователни дни той получи почетно гражданство на Ливорно и Бари - градовете, които го бяха приели като свой. Когато през юли миналата година състоянието му се влоши, редица фенове се събраха под прозореца му в болницата с транспарант "В доброто. В лошото. В борбата. Напред, Игор". Появиха се транспаранти в Римини, Месина и табели край пътя в Модуньо ("Игор, Бари те обича") и в Ночи ("Игор Проти, вкарай ни още един гол"). Всичките му домове. А след това и съперниците: послания от феновете на Лече, Рим, Специя, Пиза.

Поклон пред паметта на този велик Човек и светъл му път!