Как да отглеждате грах на закрито за процъфтяваща реколта през цялата година

Отглеждането на грах на закрито ви позволява да се наслаждавате на пресни, хрупкави зеленчуци през цялата година, независимо от сезона.

За да отглеждате процъфтяващ грах на закрито, осигурете достатъчно слънчева светлина, добре дренирана почва, редовно поливане и вертикална опора.

Изберете компактни сортове грах, като например щракави или джуджести видове, и събирайте шушулките на всеки няколко дни за най-добър добив.

Още: Краят на януари е най-доброто време за засаждане на грах в градината

Отглеждането на грах може да звучи като градинарско начинание, което се извършва само през пролетта, но с правилната подготовка можете да получите вкусна реколта от хрупкав грах на закрито през цялата година. Стига да получават достатъчно слънчева светлина, редовно поливане, добре дренирана почва и вертикална опора, тези зеленчуци могат да виреят на перваза на прозореца ви – независимо от сезона. За да ви помогнем да отгледате здрава реколта, се консултирахме с експерт градинар, който сподели своите съвети за отглеждане на грах на закрито.

Как да засадите грах на закрито

Засаждането на грах на закрито е сравнително лесен и лесен за поддръжка процес. За най-добри резултати, засадете семена от грах в саксия с дълбочина и диаметър около 30 до 36 см. Това ще осигури достатъчно пространство за зрелостта на растенията грах, без да е необходимо да се пресаждат, казва експертът по градинарство Фейт Калан. Напълнете саксията с добре дренирана почва, след което посейте семена от грах на дълбочина 1,2 см и на разстояние 5 см едно от друго, като добавите две до три семена на саксия.

Как да се грижим за грах на закрито

Още: Това свинско с картофи и грах е перфектно в студените есенни вечери

Грахът е много лесен за отглеждане и не изисква много поддръжка. Следвайте тези прости съвети, за да сте сигурни, че вашата реколта от грах на закрито процъфтява.

Вода

Оставете семената на граха да останат влажни през целия процес на покълване и растеж, казва Калан. След като узреят, поливайте, когато горните 2,5 до 5 см почва изсъхнат.

Светлина

Още: Как влияе грахът на холестерола и кръвната захар

Семената на граха се нуждаят от поне осем до десет часа слънчева светлина, за да виреят. „Прозорците с южно изложение са най-подходящи за това, но ако все още установите, че поставянето им на прозореца не осигурява достатъчно слънчева светлина, можете да допълните с LED лампа за отглеждане “, казва Калан.

Почва

Засадете семена от грах в почва за саксии, обогатена с компост за градинарство на закрито, тъй като семената от грах виреят най-добре в добре дренирани, плодородни почви с леко киселинно до неутрално pH.

Тор

Още: Любим градински зеленчук, който всъщност можете да отглеждате на закрито през зимата

Потърсете тор, който осигурява балансирано количество хранителни вещества в почвата, например такъв със съотношение азот-фосфор-калий (NPK) 5-5-5 или 10-10-10. „Можете също да изберете NPK тор, който има по-високи нива на фосфор и калий в сравнение с азота, например 5-10-10, за да насърчите растежа без прекомерна листна маса“, казва Калан. За органичен подход използвайте рибена емулсия или смесен оборски тор.

Температура

Грахът предпочита температури между 15 и 22 градуса по Целзий. Ако не можете да поддържате този диапазон на закрито, помислете за използването на нагревателна постелка.

Най-добрите сортове грах за отглеждане на закрито

Още: Този чудотворен зеленчук укрепва сърцето

Има няколко сорта грах, подходящи за отглеждане на закрито, включително щракащ грах, снежен грах или джудже сортове, казва Калан. „Намирам „Sugar Snap“ и „Sugar Ann“ за чудесни щракащи сортове за отглеждане, докато „Oregon Sugar Pod“ е моят предпочитан снежен грах, а „Little Marvel“ е чудесен джудже сорт“, казва тя.

Как да подрязваме грах

Граховите растения са лесни за поддръжка и не се нуждаят от обилно подрязване. Калан препоръчва прищипване на върховете на растението, когато разсадът достигне около 15 см височина, за да се насърчи страничният растеж за по-големи добиви. Докато подрязвате, отстранете всички мъртви или болни клони, за да запазите жизнеността. „Добро правило е да не подрязвате повече от 20 до 30 процента от растението наведнъж“, казва Калан.