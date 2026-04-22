Защо краставиците ви растат в странни форми

Краставиците са вкусни и питателни и са лесни за отглеждане, дори за начинаещи градинари. Те обаче не са без своите странности. Например, понякога краставиците започват да растат във всякакви странни форми. Те могат да се извиват, огъват или в някои случаи дори да приемат формата на кука. И това може да се случи по редица причини, от проблеми с опрашването или водния стрес до твърде много топлина или проблеми с подхранването на почвата.

И макар тези деформирани краставици да са годни за консумация, те със сигурност не са много привлекателни. И така, как да избегнете тези проблеми? Ами, поправете това, което ги причинява - например, неправилно опрашване. Ако краставиците не се опрашват правилно, някои от семяпочвените зачатъци вътре в яйчника не се оплождат. А когато някои семяпочвени зачатъци не се оплождат, те не успяват да развият достатъчно плът, което води до деформирани плодове.

Има и много неща, които могат да нарушат опрашителите. Вземете например пестицидите. Прекомерната употреба на пестициди може лесно да убие опрашители като пчели и пеперуди. Така че, ако краставиците ви се деформират, спрете да използвате пестициди. Вместо това използвайте цъфтящи растения-компаньони, които могат да отблъскват вредителите от градинските краставици . Също така имайте предвид, че активността на опрашителите намалява в студено и влажно време. Затова се опитайте да отглеждате краставиците си, когато е топло, и тъй като краставиците са топлосезонни култури, тогава те ще растат най-добре така или иначе.

Ниското съдържание на хранителни вещества, сушата и топлината също могат да деформират краставиците

Краставиците се хранят много с растения, така че трябва да се торят на всеки 2 до 3 седмици. Ако не се подхранват правилно, това може да доведе до деформация. Лошото почвено плодородие също намалява добива и прави краставиците да изглеждат бледи. Така че, ако не виждате никакви проблеми с опрашителите, а краставиците ви все още се деформират, направете почвен тест. Има много домашни комплекти за тестване на почвата, които можете да използвате, за да тествате плодородието на почвата си у дома. За по-голяма и по-ясна картина обаче, занесете почвата в лаборатория и след това нанесете съответните корекции.

Твърде много топлина е друг голям проблем. Тя не само може да намали активността на опрашителите, но дори може да убие цветния прашец. И отново, ако семяпочвените зачатъци не се оплождат правилно, те ще се деформират. Също така, когато температурите се повишат, развитието на цветовете може да стане неравномерно, което също може да доведе до деформирани краставици. Вземете мерки за защита на растенията от бруталната жега , като инсталирате сенници или водни пръскачки, за да поддържате градината хладна.

Пръскачките могат също да помогнат за намаляване на водния стрес при краставиците, което е друга причина те понякога да се деформират. Това е така, защото когато краставиците не получават достатъчно вода, разрастването на плодовете им се отразява негативно, което може да доведе до деформирани плодове. Затова се уверете, че им осигурявате достатъчно влага. Можете дори да автоматизирате поливането на растенията си, като инсталирате индивидуална система за капково напояване, за да сте сигурни, че краставиците ви никога не изсъхват.