3 мощни семена, които всяка жена трябва да яде, за да балансира хормоните и да повиши имунитета

Д-р Джубайр Ахмед препоръчва ленено, тиквено и сусамово семе за ежедневната диета на жените, за да балансират естествено хормоните, да подобрят храносмилането и да засилят имунитета. Тези богати на хранителни вещества семена предлагат значителни ползи за здравето на косата, кожата и костите, допринасяйки за трайно благополучие. Стратегическата ротация на семената през целия менструален цикъл допълнително засилва хормоналната подкрепа.

Поддържането на здравословна и балансирана диета е жизненоважно за цялостното благосъстояние, особено за жените, които жонглират с множество ежедневни отговорности. Докато плодовете и зеленчуците обикновено се наблягат, малки, но мощни съставки като семената могат да осигурят изключителни ползи за здравето. Д-р Джубайр Ахмед, известен лекар от Гувахати, съветва всяка индийска жена да включи три основни семена - ленено, тиква и сусам - в ежедневната си диета. Тези семена помагат за естествения баланс на хормоните, подпомагат здравословното храносмилане и засилват имунитета. Богати на омега-3 мастни киселини, цинк, магнезий и основни минерали, те също така подобряват здравето на косата, кожата и костите. Редовното включване на тези богати на хранителни вещества семена може да осигури трайни ползи за здравето, което ги прави просто, но мощно допълнение към ежедневния хранителен режим на жената.

Според д-р Ахмед, тези семена играят ключова роля за насърчаване на цялостното здраве, като естествено балансират хормоните, подобряват плодовитостта, поддържат здравето на косата и кожата и защитават здравината на костите. „Тези малки семена могат да окажат значително влияние, защото доставят хранителни вещества, които помагат за регулиране на хормоните, подобряване на здравето на червата и повишаване на имунитета“, обяснява той.

Ленени семена (Alsi)

Ленените семена са известни като един от най-богатите растителни източници на омега-3 мастни киселини (ALA), които помагат за намаляване на възпалението и поддържат сърдечно-съдовото здраве.

Те съдържат и лигнани, вид фитоестроген, който помага за естествено балансиране на нивата на естроген, както и фибри, които подпомагат храносмилането и насърчават хормоналната детоксикация.

Ползи за здравето от ленените семена

Ленените семена могат да подпомогнат менструалната редовност, да облекчат симптомите на PCOS и да насърчат здравата кожа и коса.

Смилайте пресни семена всяка седмица, тъй като целите семена могат да останат несмилаеми.

Съхранявайте в херметически затворен стъклен буркан, за да запазите свежестта.

Добавете 1-2 чаени лъжички към смутита, кисело мляко, овесени ядки или тесто за роти.

Избягвайте директното нагряване, тъй като то разрушава здравословните мазнини.

Тиквени семки (Каду ке Бидж)

Тиквените семки са богат източник на цинк, жизненоважен за регулиране на нивата на прогестерон и тестостерон. Те са богати и на магнезий, който помага за намаляване на симптомите на ПМС, спазмите и стреса, както и на триптофан, аминокиселина, която подпомага производството на серотонин и насърчава спокойния сън.

Ползи за здравето от тиквените семки

Тези семена подпомагат функцията на щитовидната жлеза, подобряват здравето на яйчниците и подобряват цялостния хормонален баланс.

Как да включите тиквени семки в диетата си

Накиснете семената за една нощ, за да подобрите усвояването на хранителните вещества.

Яжте шепа (1-2 супени лъжици) в средата на сутринта или добавете към поха, упма или смутита.

Поръсете върху салати или супи за хрупкав хранителен тласък.

Най-добро време за консумация: Следобед.

Сусамови семена (Til)

Сусамовите семена са богати на калций, желязо и цинк, които спомагат за укрепването на костите, косата и ноктите. Те също така осигуряват селен, който подпомага функцията на щитовидната жлеза и действа като естествен антиоксидант, докато здравословните мазнини подпомагат производството на хормони и поддържането на сияйна кожа.

Ползи за здравето от сусамовите семена

Сусамовите семена са особено полезни за балансиране на естрогена по време на лутеалната фаза (след овулация) и за повишаване на общия прием на минерали.

Включете в чатнита, ладо или роти.

Поръсете върху салати или пържени ястия за допълнителни хранителни вещества.

Както белият, така и черният сусам са богати на важни минерали.

Най-добро време за консумация: вечер.

Сеитбооборот за естествен хормонален баланс

Д-р Ахмед предлага стратегия за ротация на семената за оптимална хормонална подкрепа:

През първите 14 дни от менструалния си цикъл редувайте ленените и тиквените семки.

През следващите 14 дни преминете към сусамови и слънчогледови семки.

Тази ротация помага за поддържане на хормоналния баланс по естествен път, като същевременно осигурява постоянна хранителна подкрепа през целия месец.

Включването на ленени, тиквени и сусамови семена в ежедневната ви диета е проста, но мощна стъпка към подобряване на хормоналното здраве, храносмилането, имунитета и цялостното благосъстояние. С правилния момент и подготовка, тези малки семена могат да предложат трайни ползи за здравето на жени от всички възрасти.