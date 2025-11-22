Диабет и картофи - позволени ли са или не?

Картофите са сред най-популярните зеленчуци у нас. Най-популярните рецепти за готвене са печени, пюрирани, пържени и варени. Всяка от тези форми на готвене предлага отлични и много вкусни резултати.

Но, картофът съдържа сложни въглехидрати, които са забранени за диабетици. Гликемичният индекс на картофите прави този зеленчук вреден въглехидрат.

Ако гликемичният индекс на дадена храна е над 70, то тази храна повишава ужасно нивото на кръвната захар. Гликемичният индекс на картофите е между 58 и 111. Гликемичният индекс на варен картоф е 78, докато този на варен зеленчук е 87. Въпреки това, тъй като картофите са много популярен зеленчук, те не се считат за вредни, стига да не се сервират пържени.

Гликемичен индекс и диабет

Специалистите обясняват, че работата на организма е оптимална, докато нивото на кръвната захар е постоянно и не се колебае до крайности. Когато кръвната захар падне до ниски нива, човек става летаргичен и много гладен.

Ако нивото на захарта е твърде високо, мозъкът казва на панкреаса да отделя повече инсулин. Инсулинът поддържа баланса на кръвната захар, като трансформира излишната захар в мазнини. Колкото по-високо е нивото на кръвната захар, толкова повече инсулин ще се секретира, което ще намали кръвната захар твърде много.

Следователно, когато човек консумира храни с високо ниво на гликемия, той изпитва силна енергия в резултат на високата захар и след това голяма летаргия в резултат на натрупването на мазнини. Това стимулира глада и желанието да се яде повече. Диабетиците са изложени на по-голям риск от това, тъй като тялото им не може да преработи инсулина, секретиран от панкреаса.

Картофите, хранителната суперсила

Въпреки факта, че картофите имат високо ниво на гликемия, те предлагат много добри хранителни и здравословни стойности. Картофите са много добър източник на витамин В6 и калий, витамин С, манган, фосфор, ниацин, фибри и пантотенова киселина.

Особено сладките картофи са много по-богати на хранителни вещества. Те имат много витамини А, С и В6, но също и антиоксиданти, желязо и фибри. Сладките картофи имат по-нисък гликемичен индекс, което е много добра новина за диабетиците.

Здравословни рецепти за диабетици

Специалистите препоръчват на диабетиците да ядат варени и печени картофи. Чипсът или картофеното пюре трябва да се избягват напълно.

Най-добрият начин да консумирате картофи е като ги комбинирате с подправки и билки като кориандър, риган, червен пипер, градински чай, мащерка, розмарин, босилек и др.

Картофите могат да се приготвят и със зеленчуци, богати на фибри, които забавят храносмилането и избягват колебанията на захарта. Картофите трябва да се консумират с кората, която съдържа повечето витамини, желязо, калций, калий и др.

Точната порция картофи

Картофите и особено сладките картофи могат да се консумират от диабетици, стига да се вземе предвид количеството или порцията. Експертите поясняват, че само една четвърт от чинията по време на хранене трябва да съдържа въглехидратни храни. Ако количеството надвишава тази граница, тогава тези храни ще предизвикат хаос в тялото.

Диабетиците не трябва да избягват напълно картофите, стига да изберат правилното количество и начин на готвене.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

