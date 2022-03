Добавката, която задължително трябва да приемате, ако имате преддиабет

При преддиабет нивата на кръвната захар са по-високи от нормалното. Но същевременно не са достатъчно високи, за да бъде поставена диагнозата диабет тип 2.

Обикновено тялото разгражда храната до глюкоза и тя се абсорбира в кръвта. Инсулинът позволява на захарта да стигне до клетките, за да се използва за енергия от тях.

Ако имате преддиабет, това означава, че клетките в тялото ви не реагират нормално на инсулина. Вашият панкреас произвежда повече инсулин в опита си да ги накара да реагират, пише изданието Eat This, not That.

В крайна сметка панкреасът не може да се справи и нивата на кръвната ви захар се повишават, което става причината за преддиабет. Ако това състояние не се лекува, то може да доведе до диабет тип 2.

Нито една добавка не е магическо лекарство. Въпреки това, омега -3 добавките с EPA и DHA са добра алтернатива, която обикновено се препоръчва на хора с преддиабет.

Едно от основните опасения за здравето при наличието на преддиабет е, че това състояние може да повлияе негативно на сърцето.

Омега-3 киселините като част от цялостната здравословна диета могат да помогнат за запазване на сърдечното здраве.

Ниските нива на омега-3 в кръвта са свързани с повишен риск от сърдечни проблеми.

Освен това е доказано, че тези мастни киселини помагат за поддържане на здравословни нива на кръвното налягане и триглицеридите.

В каква доза трябва да се приема омега-3 при преддиабет?

Можете да си набавите EPA и DHA омега-3 киселини чрез консумацията на мазни риби като риба тон, скумрия, херинга и сьомга. Но изследванията показват, че само една трета от хората успяват да покрият напълно нуждите на тялото си от EPA и DHA омега-3 чрез храна. В случая добавките са добра алтернатива.

Препоръчителната доза е между 250-1000 милиграма на ден. Според последните проучвания 1000 милиграма на ден е оптимална целева доза.

Можете да изберете добавки с омега-3 мастни киселини от рибено масло, масло от крил или от морски водорасли.

Важно: Статията е с информативна цел и информацията в нея не може да се използва за самодиагностика или самолечение! Преди прием на добавки задължително се консултирайте със специалист!