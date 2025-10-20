Лекарите разкриват: Трик за супер силен имунитет — и той е напълно безплатен

Интересът към здравето на имунната система обикновено достига своя връх заедно с вирусите на горните дихателни пътища всяка есен и зима. И все пак укрепването на имунната ви система е целогодишна практика.

Докато хигиената на ръцете и оставането в крак с ваксинациите са изпробвани, истински и често обсъждани стратегии за подсилване на имунната система, други минават под радара. Един конкретен трик за имунната система е толкова лесен, че се учудваме, че не сме го разбрали по-рано. Лекарите разпръскваха гениалния съвет за укрепване на имунитета всеки ден.

Гениалният начин да подобрите функционирането на имунната си система

Смехът може наистина да е най-доброто лекарство (или поне отлично - и безплатно - средство за подсилване на имунната ви система). „Смехът засилва производството на антитела и имунни клетки“, казва д-р Дженифър Дънфи.

Д-р Дънфи посочва изследване от 2007 г., което установява, че смехът намалява спада в активността на естествените клетки убийци, често наблюдаван след стресови събития при хора с диабет. Малко проучване от 2015 г. на 76 жени след раждане също показва, че терапията със смях повишава реакцията на имунната система. „Това е покана да бъдем с приятели и да се отпуснем“, казва д-р Дънфи.

Защо стресът влияе на имунната система

„Управлението на стреса често се пренебрегва, защото много хора смятат, че стресът е неизбежен или вярват, че нямат време да се справят с него“, казва д-р Йошуа Куинонес. „Лесно е да се подценяват дългосрочните му ефекти върху здравето, тъй като стресът често се натрупва постепенно, без непосредствени видими признаци.“

Един от тези дългосрочни ефекти може да бъде понижаващ ефект върху имунната система. Актуално становище по психология от 2015 г. също откри данни, подкрепящи идеята, че хроничният стрес може да повлияе на регулирането на имунната система. „Хроничният стрес освобождава кортизол, хормон, който потиска имунната функция“, обяснява д-р Дейвид Кътлър.

Искате да намалите стреса, но се чувствате толкова напрегнати, че не сте в настроение за смях? Това е разбираемо. Фокусирането върху други критични начини за подобряване на вашето умствено и емоционално благополучие (и имунната система също) може да бъде полезно. За отбелязване е, че д-р Янси казва, че справянето със стреса е нещо повече от намаляване на броя на точките на умствена и емоционална болка в ежедневието ни (но подчертава, че това също е важно).

СЗО препоръчва повечето възрастни да спят най-малко седем часа на нощ, поставяйки емоционалното благополучие в горната част на списъка с предимства. Що се отнася до диетата, д-р Янси препоръчва да се даде приоритет на плодовете, зеленчуците, постните протеини и нискомаслените млечни продукти пред преработените храни. Тя също предлага да пиете вода вместо сладки напитки.

Д-р Кинонес също спомена съня и диетата. Той също така предлага някои други съвети за намаляване на стреса, като:

Отделяйте 5 до 10 минути дневно за медитация или дълбоко дишане

Редовни упражнения

Занимаване с хобита

Свързване с други (може дори да споделите смях)

Други начини за укрепване на имунната система

Ваксинирайте се

„Бъдете в крак с препоръчителните ваксинации, включително противогрипни ваксини и други, като ваксини срещу COVID, според случая“, казва д-р Кътлър. Говорете с вашия лекар за това дали отговаряте на условията да получите.

Спазвайте добра хигиена

В допълнение към миенето на ръцете, д-р Кътлър препоръчва да избягвате да докосвате лицето си и да дезинфекцирате често докосвани повърхности, за да намалите излагането си на патогени, предизвикващи срив на имунната система.

Излезте навън

Витамин C предизвиква много шум за имунната система, но не забравяйте дневната доза витамин D. „Прекарването на поне няколко минути навън всеки ден е силно пренебрегван начин да подобрите здравето си“, казва д-р Янси.

"Излизането навън има много ползи за всичко - от настроението до зрението до общото здраве. Ние произвеждаме собствен витамин D, когато кожата ни е изложена на слънце за кратки периоди от време." Наистина изследванията показват, че прекарването на време навън може да намали стреса и да подобри здравето ви.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

