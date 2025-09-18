Малката грешка при измерване на кръвното, която всички правят – ето как да я избегнете

Какво да направите, ако кръвното ви налягане е по-високо в едната или и в двете ръце

Кръвното налягане е един от най-важните показатели за състоянието на сърдечно-съдовата система. Милиони хора по света следят редовно стойностите си у дома, за да намалят риска от усложнения и да държат здравето си под контрол.

Кардиолозите призовават хората да не забравят да измерват кръвното си налягане и на двете ръце у дома. „Измерването на кръвното налягане и на двете ръце е важна клинична практика, защото може да помогне за откриване на основно съдово заболяване, да подобри диагностичната точност и да насочи безопасното и ефективно лечение“, заявява д-р Нина Уилямс, кардиолог.

Д-р Чен споделя тези настроения. „Записването на по-високите стойности ни позволява по-добре да се насочим към повишеното кръвно налягане при хората“, казва той.

Проучване от 2022 г., също предполага, че измерването на кръвното налягане и на двете ръце е най-добрият начин да се определи точно кой има високо кръвно налягане.

Измерването на кръвното налягане и на двете ръце може да помогне за разкриването на определени състояния, които може да останат незабелязани, ако използвате само едната страна, когато следите стойностите си у дома.

„Някои хора се раждат със състояние, наречено коарктация на аортата“, съобщава д-р Брадли Сервер, интервенционален кардиолог. „Това е стесняване или стриктура в аортата, обикновено преди началото на артерията, осигуряваща кръв на лявата ръка.“

Той обяснява, че достатъчно значителна разлика в структурата на артерията може да понижи кръвното налягане на лявата ви ръка. „При скрининг за това състояние търсим разлика в налягането от над 10 до 15 mm Hg.“

От дясната страна, разликата в кръвното налягане може да означава т. нар. периферно съдово заболяване. „Периферното съдово заболяване може да доведе до натрупване на плаки в артериите, което ограничава притока на кръв към ръката и дланта“, отбелязва д-р Сервер. „Това може да доведе до по-ниски показания на кръвното налягане в засегнатия крайник.“

Освен това: Разликата в кръвното налягане може да е вашата версия на нормалното. „Много е често срещано да имате леки вариации в кръвното налягане, дори ако се приемат едновременно“, обяснява той.

Д-р Уилямс също така посочва, че е не само нормално, но и здравословно да имате различни стойности на кръвното налягане през целия ден. „Тези вариации помагат на тялото да реагира на определени условия.“

Той казва, че някои често срещани причини за колебания в кръвното налягане са:

Физическа активност

Стрес

Хранене/храносмилане

Температурата на вашата среда

Лекарства

Хидратация (или дехидратация)

Хормонални промени

Какво да направите, ако кръвното ви налягане е по-високо в едната или и в двете ръце

В повечето случаи кардиолозите предлагат повторно измерване. „Ако забележите значителна разлика в кръвното налягане от едната ръка до другата, бих препоръчал да проверите кръвното налягане отново, за да видите дали е грешка“, казва д-р Басит.

Д-р Сервер е съгласен, като пояснява, че все още е важно да държите лекаря си в течение: „Ако има голяма разлика в кръвното налягане и в двете ръце при няколко измервания, консултирайте се с Вашия лекар, който може да назначи допълнителни изследвания, за да определи причината.“

Предупреждение: „Ако постоянно получавате повишени показания на кръвното налягане – над 130/80 mm HG – у дома, трябва да го обсъдите с Вашия лекар при следващото си посещение“, обяснява д-р Чен. „Изключително високите показания – като 180/120 или повече – могат да бъдат спешен медицински случай, за който трябва да потърсите незабавна медицинска помощ.“

Освен това, д-р Уилямс призовава хората да потърсят спешна помощ, ако имат показания под 90/60 mm Hg, заедно с други симптоми като замаяност или припадък.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

