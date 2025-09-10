Нова вълна на Covid-19, ето кога ще е пикът

Войната в Украйна:

10 септември 2025, 14:53 часа 786 прочитания 0 коментара
Нова вълна на Covid-19. Пикът се очаква в края на месец септември, обяви Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Броят на заразените нараства с 30% на седмична база и ще се удвои. По думите на проф. Тодор Кантарджиев, епидемиолог и бивш директор на НЦЗПБ, към момента случаите на заразени с Covid-19 са 128 – със 7 повече от миналата седмица. От началото на годината са регистрирани 810 случая, което е с 10 пъти по-малко от заразените за същия период миналата година.

"На 5 септември излезе анализ на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм. В сравнение с миналата година нито са повече случаите в спешните отделения, нито смъртните случаи са повече. Положението не е така опасно, както се представя", заявява проф. Кантарджиев в ефира на БНР.

"След пандемията имаме наблюдения, че в началото на пролетта и в края на есента имаме увеличаване на случаите на Covid-19. Според данни на Европейския център не се откриват нови или по-различни варианти, които биха довели до по-тежко протичане на заболяването или до затруднение в предпазването с ваксини. Положението е медицински контролирано", казва още професорът.

Проф. Кантарджиев препоръча на хората с тежки имунни дефицити, хората в напреднала възраст и тези, склонни към белодробни заболявания, да обсъдят с личен лекар профилактична реваксинация. 

Здравният експер добави, че заболяването протича кратко и леко. 

