Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ядеш едно и също и килограмите се разбягват: Учени с важна новина

27 март 2026, 9:28 часа 230 прочитания 0 коментара
Ядеш едно и също и килограмите се разбягват: Учени с важна новина

Проучване на Американската психологическа асоциация показва, че редовните хранителни навици могат да помогнат за отслабването, предаде електронното издание "EurekАlert". Възрастни, които са консумирали сходни ястия и са поддържали постоянен прием на калории в продължение на няколко седмици, са загубили повече тегло по време на 12-седмична програма за отслабване в сравнение с участници в изследването с по-разнообразна диета.

Още: 5 ферментирали храни, които ще ви помогнат да отслабнете за лятото

Изследването, публикувано в изданието "Health Psychology", е анализирало дневници на 112 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване, които записвали всичко, което са яли, чрез мобилно приложение, и измервали теглото си ежедневно. Учените са разгледали аспектите на калорийната стабилност - колко варира дневният прием на калории и въпроса с повторението на храненията - колко често се повтарят едни и същи ястия.

Какви са резултатите

Резултатът показва, че участниците, които често са се хранели с едни и същи ястия, са загубили средно 5,9 процента от телесното си тегло, докато тези с разнообразна диета - 4,3 процента. Също така ниските колебания в калорийния прием корелират с по-добри резултати: според учените за всяка вариация от 100 калории загубата на тегло намалява с около 0,6 процента.

Неочаквано, участници с по-висок калориен прием през уикендите също са отслабнали повече - вероятно защото са били особено точни в проследяването, а не защото са яли повече. "Здравословното хранене днес изисква много самоконтрол", обяснява ръководителят на изследването Шарлот Хагерман. "Рутината при хранене може да направи здравословния избор по-автоматичен", добавя тя.

Още: Без глад и странични ефекти: Питоните могат да помогнат за ефективно отслабване

Проучването показва, че постоянството спрямо храненията и калориите може да е по-важно от разнообразието, макар резултатите да показват зависимост, а не пряка причинна връзка. Изследователите препоръчват създаване на хранителни рутини - например повторение на "основни ястия" и поддържане на стабилен калориен прием - за изграждане на устойчиви навици за отслабване, обобщават от БТА.

Цялото проучване ще откриете ТУК.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Хранене Отслабване хранителен режим диета
