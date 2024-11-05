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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 ноември 2024 г.

05 ноември 2024, 09:11 часа • 394 прочитания
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 ноември 2024 г.

Спортната програма в българския ефир днес, 4-ти ноември, понеделник:

08:30 ч. Снукър, Международен шампионат - Евроспорт

10:00 ч. Футбол, Сентръл Коуст Маринърс - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

Тенис, снукър и Шампионска лига на Азия

12:00 ч. Тенис, ATP 250 в Белград - MAX Sport 2

12:00 ч. Футбол, Висел Кобе – Гуанджоу, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт 

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12:00 ч. Футбол, Кавазаки Фронтале - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия - Диема Спорт 3

13:30 ч. Снукър, Международен шампионат - Евроспорт

14:00 ч. Футбол, Джохор – Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

15:00 ч. Тенис, ATP 250 в Метц - MAX Sport 1

15:00 ч. Футбол, Спортинг Лисабон - Манчестър Сити, Младежка Шампионска лига - MAX Sport 3

16:00 ч. Футбол, Пахтакор - Ал Раян, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

18:00 ч. Футбол, Сепахан – Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия - Диема Спорт 3 

18:00 ч. Футбол, Ал Ведат – Истиклол, Шампионска лига на Азия 2 - Нова Спорт

20:00 ч. Футбол, Ал Аин - Ал Насър, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

Шампионска лига 

19:45 ч. Футбол, ПСВ – Жирона, Шампионска лига - MAX Sport 3

19:45 ч. Футбол, Слован Братислава - Динамо Загреб, Шампионска лига - MAX Sport 4 

22:00 ч. Футбол, Реал Мадрид – Милан, Шампионска лига - MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол, Ливърпул - Байер Леверкузен, Шампионска лига - MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол, Лил – Ювентус, Шампионска лига - MAX Sport 1

22:00 ч. Футбол, Спортинг Лисабон - Манчестър Сити, Шампионска лига - MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол, Плимут – Портсмут, Чемпиъншип - Диема Спорт 2

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Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Шампионска лига снукър
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