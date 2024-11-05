ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 ноември 2024 г.

Спортната програма в българския ефир днес, 4-ти ноември, понеделник:
08:30 ч. Снукър, Международен шампионат - Евроспорт
10:00 ч. Футбол, Сентръл Коуст Маринърс - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт
Тенис, снукър и Шампионска лига на Азия
12:00 ч. Тенис, ATP 250 в Белград - MAX Sport 2
12:00 ч. Футбол, Висел Кобе – Гуанджоу, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт
12:00 ч. Футбол, Кавазаки Фронтале - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия - Диема Спорт 3
13:30 ч. Снукър, Международен шампионат - Евроспорт
14:00 ч. Футбол, Джохор – Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт
15:00 ч. Тенис, ATP 250 в Метц - MAX Sport 1
15:00 ч. Футбол, Спортинг Лисабон - Манчестър Сити, Младежка Шампионска лига - MAX Sport 3
16:00 ч. Футбол, Пахтакор - Ал Раян, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт
18:00 ч. Футбол, Сепахан – Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия - Диема Спорт 3
18:00 ч. Футбол, Ал Ведат – Истиклол, Шампионска лига на Азия 2 - Нова Спорт
20:00 ч. Футбол, Ал Аин - Ал Насър, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт
Шампионска лига
19:45 ч. Футбол, ПСВ – Жирона, Шампионска лига - MAX Sport 3
19:45 ч. Футбол, Слован Братислава - Динамо Загреб, Шампионска лига - MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол, Реал Мадрид – Милан, Шампионска лига - MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол, Ливърпул - Байер Леверкузен, Шампионска лига - MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол, Лил – Ювентус, Шампионска лига - MAX Sport 1
22:00 ч. Футбол, Спортинг Лисабон - Манчестър Сити, Шампионска лига - MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол, Плимут – Портсмут, Чемпиъншип - Диема Спорт 2
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