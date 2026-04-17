Борисов иска видеонаблюдение на склада за машините (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова да се сложи видеонаблюдение на склада за машините, защото по думите му "могат да начукат, каквото си искат" на устройствата за гласуване. Той настоява още и за лепенки за машините, защото според него пломбата не ги защитава. Призивът си той отправи по време на предизборна среща в Димитровград. Лидерът на ГЕРБ припомни за "ала-бала с машините с президента". "Има едно оглушително мълчание по темата за машинния вот", каза Борисов.

Социологията и площадите

Той подчерта, че ГЕРБ пари за социология не дават. "Някои много бърза и иска, защото огромни пари се изливат в тези избори в билбордове, в реклама, в интернет, ние това сме го изживяли. Помня 2009 като дойдох в Димитровград целия площад се беше събрал, сега като минат "новите месии" - имат по 20-30 човека", каза Борисов.

Той намекна, че Румен Радев е проруски и се закачи с Асен Василев за думите му, че той е свалил от власт ГЕРБ. "Сега много ще се забавляваме с Добрев, ако Радев има такъв резултат, а те имат по-нисък - значи ще излезе, че не те са организирали протеситте, а Радев. Изведнъж може да се почувстват много ощетени от собствената си глупост", добави още Борисов.

Борисов обърна внимание, че българите са спечелили много от Балкански, а същевременно са загубили пари от "Боташ".

"В кампанията успяхме да запазим добрия тон, направихме така, че във всички градове, големи и малки да чуят пожсланията ни защо искаме да продължим да управляваме", добави Борисов.

ГЕРБ не се бори за власт, а за управление

Борисов заяви, че ГЕРБ не се бори за власт, защото Господ дава на крале, царе, а искат да управляват, защото са доказали по време на своето управление какво се случва. "Строежи, строежи, строежи. След Освобождението църква в Хасково не е правена, сега е на покрив. Ще имаме нова църква в Хасково", добави още Борисов.

Водачът на ГЕРБ-СДС в 29-ти МИР Хасково Делян Добрев заяви, че повече работа от ГЕРБ, никой не може да свърши, както и че кметовете и министрите на партията са най-подготвени. "В в предизборните кампании обикалят всякакви партии и обещават. Били нови, ние няма нужда да обещаваме, защото достатъчно е само да се огледате. Това, което ние сме направили се вижда. Няма нужда да обещаваме. Надявам се всеки един избирател като отиде да гласува в неделя да се огледа и да се замисли", заяви още Добрев.