"Хората виждат руската намеса, зад мен стои украинското знаме": Борисов за Радев и TikTok и "вълната" на изборите (ВИДЕО)

"По страната хората си ни подкрепят, партията е в кондиция, почват да проглеждат, виждат руската намеса. Зад мен стои украинското знаме. Откакто Русия стана агресор в Украйна, ние подкрепяме Украйна", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на предизборна среща с младежи и по повод твърденията на европейското онлайн издание EUobserver, което пише, че Румен Радев е натрупал 90 милиона гледания в TikTok чрез мрежи, чието поведение е трудно да се обясни с органична активност - т.е. това не е автентичен интерес и подкрепа за него, но е активност, която влияе на автентични хора.

Борисов разказа, че обикаля по градовете и "вълна" от подкрепа не е забелязал към Радев. "Ако има скрит вот през тези алгоритми, да", каза още лидерът на ГЕРБ. Според Борисов опонентите му си присвояват какво ли не, но не могат да му вземат обичта на хората.

Докладът в Euobserver: Обяснението

Докладът в Euobserver представи Делян Добрев, който е водач на ГЕРБ-СДС в 24-ти МИР София и в 29-ти МИР Хасково, обяснявайки, че гледанията на определен политик се дължат на страница "Авточасти на старо".

"Авточасти на старо" с всичките си 20 000 или 50 000 последователи и изведнъж става фен на едикой си политик. Изведнъж тази страница става друга страница и ти почваш да получаваш агитационни материали", обясни ДОбрев.

Лидерът на ГЕРБ пък даде пример с протестите срещу властта през декември и посочи, че даже отборът на Бистрица е отишъл на протестите срещу властта, а после не знаят защо са били там.

"Пушилката" на МВР

Борисов коментира сигналите за натиск и репресия в разгара на предизборната от страна на представители на ГЕРБ в Сапарева баня, тъй като в домовете са извършени претърсвания и изземвания.

"Вдигат пушилка. Ходили да тършуват няколко общински съветници в Сепарава баня и след това излизат и казват: Извинявайте, весели празници, честит Великден". В същото време тази пушилка все едно се борят срещу купуването на гласове, а в същото време гласове се купуват", каза Борисов.

По думите му купуването на гласове става с дигиталната мафия. "Ала-бала с президента, наше МВР", добави още лидерът на ГЕРБ.

Той разкритикува и активността през социологическите агенции, за да могат след това да легитимират резултатите."В един момент балонът се надува, ама ако резултатите не са такива, не става", каза още Борисов.

Газопроводите, войните и руската армия

Борисов сподели, че не е спал нощта преди Тръмп да обяви 14-дневното примирие с Иран. Той обаче е спокоен за България, защото по думите му там, където има газопроводи бомби не падат.

Експремиерът си спомни и как с Путин е говорил и се е случил "Балкански поток" ("Турски поток") т.е. възможност за евтин газ. Сега, предвид войната в Украйна, има и такава реалност:

Борисов заяви обаче, че от Русия няма да си купи и ютия, тъй като руски "Москвич" е карал толкова години. "Когато говорим за руската армия обаче трябва да се отнасяме с респект и уважение. Не да ни е страх", каза лидерът на ГЕРБ.

Той заговори за промяна на доктрините във войната предвид дроновете. Според него сега с изтребителите има риск от загуба на човешки живот, а докато "дронът падне, изтупат го, сложат му една перка и пак лети".