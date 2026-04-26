"Срещу трудовата експлоатация": БСП иска промяна на данъците и осигуровките

26 април 2026, 11:33 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Българската социално-икономическа обстановка е тежка. Войните допринасят за това, но не е само това. Имаме структурен проблем, в който всичко, което изкарваме, се разпределя в полза на тези, които имат повече. Нашата данъчно-осигурителна система (ДОС) не е плоска - регресивна е. Това е неудържим модел, води до взимане на заеми и плащане, включително социални плащания, и няма бюджет в света, който да каже, че е устойчива. Ще искаме преобразуване на ДОС и ще има сблъсък и ние – БСП, трябва да сме там, когато това стане.

Това заяви обяви лидерът на Столетницата Крум Зарков.

"БСП е продължител на традиция, започнала в края на XIX век. Днес е в ситуация, в която партията трябва да се преосмисли и преобразува, за да бъде изпълнима мисията ни. Ако не успея аз, ще успеят други, има видима ясна необходимост в това", допълни той.

"Срещу трудовата експлоатация"

Зарков заяви, че първият, който е заговорил за отговорността на лидера на БСП, е той самият след изборите. Но е доволен, че Националният съвет е приел доклада му, в който той дава насоки за пътя, по който да тръгне Столетницата.

"Излизайки от парламента, няма да се приберем вкъщи, ще отидем на улицата - там, където ни бяха позабравили. И ще чуем, и ще почнем да решаваме въпроси, които няма нужда да се решават от парламента. Последните години се оказа, че силата не е само на тези в НС, а на тези, които могат да мобилизират. Започваме на 1 май т. г., обявяваме се срещу трудовата експлоатация в Борисовата градина от 11.30 ч. И каним всички, които се разпознават във вековната битка с трудови права и да покажем на властта – политическата, капиталистическата и икономическата, че има хора, който бранят правата си. Каним и всички на трудови договори", призова Крум Зарков пред БНР.

Източник: БГНЕС

Той коментира и причините за болезнената загуба на БСП и изпадането от НС.

Зарков обясни, че победителите от "Прогресивна България" трябва бързо и прозрачно да изпълняват обещанието си за промяната на модела и разчистването в Съдебната система. Според него публично и прозрачно трябва да бъдат избрани новите членове на ВСС.

"Не защото трябва да се види колко знаят, а за да се ангажират пред гражданите с лицето и името си", препоръчва Зарков.

"Качествена промяна на ВСС с хора, които трябва да се ангажират публично и пред институциите. Да се разкрият докрай аферите, избухнали преди 2 години, защото се показаха звукови и видео материали за паралелно правосъдие. Всички, сядали на канапето на Пепи Еврото, да бъдат идентифицира и помолени да говорят", препоръча Зарков, който бе съветник на президента Румен Радев и служебен министър на правосъдието.

Десислава Любомирова
