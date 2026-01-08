Зашеметяващо реалистична фигура на Зендая с годежен пръстен в музея "Мадам Тюсо" (СНИМКИ)

Зендая е най-новата звезда, която получи восъчна фигура по свое подобие, предоставена от музея "Мадам Тюсо", която представи най-новото си попълнение в локацията си в Ню Йорк в сряда (7 януари). Описана в прессъобщението като "поразително реалистичнa", статуята изобразява певицата и актриса в черна рокля от две части, моделирана по тази, която тя носеше на фен събитие за "Dune: Part Two" в Мексико Сити през февруари 2024 г. И въпреки че тогава Зендая все още не беше сгодена за Том Холанд, от "Мадам Тюсо" все пак добавиха важния детайл към днешна дата - овален диамантен пръстен към фигурата.

Принос към развлекателната индустрия и модата

"Зендая е заслужила мястото си сред най-разпознаваемите и уважавани звезди на нашето време", каза Тиаго Могадуро, генерален мениджър на Мадам Тюсо Ню Йорк. "Тази фигура е почит към нейното трайно влияние както в развлекателната индустрия, така и в модата."

Признанието идва повече от десетилетие след като Зендая за първи път помогна на музея да представи две свои восъчни фигури през 2015 г. Една от първоначалните фигури, за която носителката на „Златен глобус“ лично позира за стотици измервания, беше изложена в Сан Франциско, докато другата беше изпратена в Мадам Тюсо Орландо.

"Това е огромна, огромна чест и е толкова готино да е в района на залива, откъдето съм", каза тя в изявление от тогава. "Това е най-доброто пътуване изобщо. Мога да се прибера у дома и да бъда с моите хора… и също така с моите близначки!"

Снимка: Getty Images

През 2026 г. за Зендая предстуят вълнуващи проекти, включително дългоочаквания трети сезон на "Euphoria". Освен че участва в сериала, бившата звезда на Disney Channel си сътрудничи с Labrinth, като допринесе с оригинална музика за втория сезон на драмата през 2022 г.

Зендая също така участва заедно с Робърт Патинсън във филма "The Drama" на Кристофер Боргли, който се очаква да излезе през април, а през юли ще я видим в ролята на Атина в "The Odyssey" на Кристофър Нолан, пирипоня "Billboard".