Христанов за складовете с "мърша" в Монтанско: Политически чадър и години на безконтрол

Обектът в Монтанско, в който беше открита мърша, е свързан с плеяда от фирми. Със сигурност става дума за политически чадър. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в ефира на Нова телевизия. "Става дума за мръсотия, наслоявана с години. Вижда се, че те нямат никакви хигиенни практики. Недопустимо е всякакви материали, върху които може да има бактерии и патогени, да се хвърлят върху други хранителни продукти", категоричен бе той.

Според него най-вероятно през предходни управления контролните органи са били "на каишка" и са правили това, което им се каже.

"В продължение на години контролните органи не са си вършили работата. В същото време тази храна, преминала през Врачанската група за доставка на храна в училища, която разкрихме - е стигала до трапезата на нашите деца. Това означава, че е имало определена "сигурност", за да могат тези безчинства да продължават толкова дълго време", подчерта министърът.

Антракс в месото

Служебният земеделски министър съобщи, че в момента има две огнища на заразени с антракс животни, които са изолирани, дезинфекцирани и поставени под наблюдение. "Отделно от това има 24 контактни лица и всички те са под медицинско наблюдение", каза още Христанов.

По думите му пътят на месото с антракс е проследен. "Тази стока е конфискувана и унищожена", подчерта той.

Министърът посъветва хората да купуват от обекти, които са под контрол, а не към тип "домашна работилница", където няма никакъв контрол.