Как да изчислим реалната отстъпка: процентите в брошурите и капаните на промоциите

Процентът на отстъпката се изчислява по формулата (стара цена – нова цена) ÷ стара цена × 100. Например продукт, поевтинял от 8,00 € на 6,00 €, е с 25% отстъпка. Преди да купите, винаги проверявайте цената за килограм или литър. Помнете също, че „3 за 2“ означава около 33% отстъпка, а „втори продукт с -50%“ – само 25%.

Брошурите са пълни с червени етикети, огромни проценти и надписи „само тази седмица“. Големите разпродажби, сезонните намаления и седмичните промоции ни карат да вярваме, че спестяваме. Но колко всъщност спестяваме? Често по-малко, отколкото изглежда. Понякога дори изобщо не спестяваме.

В тази статия ще ви покажем как бързо да изчислите реалната отстъпка, как да сравнявате промоции от различни магазини и кои са най-честите капани, в които попадат купувачите.

Как се изчислява процент отстъпка?

Формулата е проста:

Отстъпка (%) = (стара цена – нова цена) ÷ стара цена × 100

Пример: кафе, което струва 8,00 €, е намалено на 6,00 €.

(8,00 – 6,00) ÷ 8,00 × 100 = 2 ÷ 8 × 100 = 25%

Ако в брошурата е посочено „-30%“, а изчислението ви показва 25%, нещо не е наред. Струва си да проверите коя цена е използвана като „стара“.

Как да изчислим новата цена след отстъпка?

Когато знаете процента и искате да разберете колко ще платите, използвайте:

Нова цена = стара цена × (1 – отстъпка ÷ 100)

Пример: якето струва 60,00 € и е с 20% отстъпка.

60,00 × (1 – 0,20) = 60,00 × 0,80 = 48,00 €

Бързи трикове за смятане наум

● 10%: преместете десетичната запетая с една позиция наляво. 10% от 45,00 € са 4,50 €.

● 5%: половината от 10%. 5% от 45,00 € са 2,25 €.

● 20%: удвоете 10%. 20% от 45,00 € са 9,00 €.

● 25%: разделете цената на 4. 25% от 48,00 € са 12,00 €.

● 50%: разделете на 2.

Още полезни техники ще откриете в статиите ни за най-лесния начин за изчисляване на проценти и за това как да смятаме проценти наум без калкулатор.

Какво всъщност означават „3 за 2“, „1+1“ и „втори продукт -50%“?

Тези оферти звучат примамливо, но реалната отстъпка често е по-малка, отколкото подсказва надписът. Ето как да ги сметнете:

● „1+1 безплатно“: плащате един продукт и вземате два. Отстъпката на брой е 50%, но само ако наистина имате нужда от втория.

● „3 за 2“: плащате два продукта и вземате три. Отстъпката на брой е около 33% (1 ÷ 3).

● „Втори продукт с -50%“: двата продукта по 4,00 € струват общо 8,00 €. Плащате 4,00 + 2,00 = 6,00 €, следователно спестявате 2,00 € от 8,00 €, тоест 25%, а не 50%.

● „-20% + допълнителни -10%“: двойните отстъпки не се събират. От 100,00 € първо стават 80,00 €, след това 72,00 €. Общата отстъпка е 28%, а не 30%.

Защо е важна цената за килограм или литър?

Най-честият капан в магазина е разликата в разфасовките. Промоционалната опаковка изглежда по-изгодна, но често е и по-голяма или по-малка от обичайната.

Пример:

● Опаковка А: 500 г за 3,90 € → 7,80 € за килограм

● Опаковка Б (в промоция): 750 г за 5,99 € → около 7,99 € за килограм

Въпреки червения етикет, промоционалната опаковка излиза по-скъпо. Добрата новина е, че търговците са длъжни да посочват единичната цена (за килограм, литър или брой) на етикета. Търсете я винаги, обикновено е изписана с по-малък шрифт под основната цена.

Как да разпознаем фалшивата промоция?

Според правилата на ЕС, които се прилагат и у нас, когато обявява намаление, търговецът трябва да посочи предишната цена. Тя е най-ниската цена, приложена през последните 30 дни преди отстъпката. Целта е да се избегне класическата схема: цената се вдига седмици преди кампанията, за да може после да „падне“.

Нека видим защо тази схема е опасна. Ако продукт за 100,00 € първо поскъпне с 25% до 125,00 €, а после бъде „намален“ с 20%, крайната цена отново е 100,00 €. Купувачът вижда голям червен процент, но не спестява нищо.

Признаци, които трябва да ви накарат да се замислите:

● Предишната цена не е посочена или е посочена неясно.

● Отстъпката е огромна, но крайната цена е същата като в друг магазин без промоция.

● Опаковката е различна от обичайната.

● Надписът е „до -70%“: това означава, че максималното намаление важи само за малка част от стоките.

Как да сравним промоциите в различните магазини?

Отстъпката сама по себе си не казва много. Важно е колко струва продуктът в сравнение с другите вериги. Затова, преди да тръгнете за покупки, отделете няколко минути, за да прегледате седмичните предложения. В платформи като GeoBuyer.bg можете да разгледате брошурите на различните вериги на едно място, да сравните цените на едни и същи продукти и да прецените коя промоция наистина си струва.

Практичен подход:

Направете списък с това, от което наистина имате нужда. Сравнете крайната цена и цената за килограм в няколко брошури. Проверете колко време важи промоцията. Често е само няколко дни или една седмица. Купувайте в по-големи количества само трайни продукти, които със сигурност ще използвате.

Сравнителна таблица: колко спестявате реално

Вид промоция Как звучи Реална отстъпка на брой „1+1 безплатно“ 2 продукта на цената на 1 50% „3 за 2“ трети продукт безплатно около 33% „Втори продукт -50%“ половин цена 25% „-20% + още -10%“ общо -30% 28% „До -70%“ огромно намаление важи само за част от стоките

Как да не се подлъжем по време на големите разпродажби?

Сезонните разпродажби, „черните петъци“ и празничните кампании са времето, в което се правят най-много импулсивни покупки. Ето няколко правила, които помагат:

● Следете цената предварително. Ако харесвате даден продукт, запишете цената му няколко седмици преди кампанията.

● Изчислете отстъпката сами. Не разчитайте само на процента от етикета.

● Сравнявайте магазините. Една и съща стока може да има различна цена дори при еднакъв процент отстъпка.

● Внимавайте с поръчките извън ЕС. При доставка от държави извън Европейския съюз може да се дължат ДДС и мита, които оскъпяват покупката.

● Пазете касовата бележка и проверете условията за връщане. При онлайн покупка от търговец в ЕС обикновено имате 14 дни право на отказ.

● Не купувайте само заради процента. Ако продуктът не ви трябва, 50% отстъпка все пак е 100% разход.

Често задавани въпроси

Как се изчислява процент отстъпка?

Изважда се новата цена от старата, разликата се дели на старата цена и се умножава по 100. Например от 8,00 € на 6,00 €: (8 – 6) ÷ 8 × 100 = 25%.

Колко е отстъпката при „3 за 2“?

Плащате два продукта и получавате три, така че отстъпката на брой е около 33%.

Наистина ли „втори продукт с -50%“ е половин цена?

Не. Ако двата продукта са на една и съща цена, общата отстъпка е 25%, защото намалението важи само за единия от тях.

Събират ли се две последователни отстъпки?

Не. Отстъпка от 20%, последвана от 10%, означава обща отстъпка от 28%, защото втората се изчислява от вече намалената цена.

Как да разбера дали промоцията е истинска?

Проверете предишната цена, която според правилата на ЕС трябва да е най-ниската за последните 30 дни. Сравнете и цената за килограм или литър с тази в други магазини.

Заключение

Голямият процент на етикета не винаги означава голямо спестяване. С няколко прости формули, проверка на цената за килограм и сравнение между магазините всеки може да разбере коя промоция наистина си струва. Отделете пет минути преди пазаруване и ще видите разликата в сметката си в края на месеца.