Какво да правим, ако ни ухапе отровната риба Лагокефал в Гърция

Гръцкият червен кръст, по повод растящата популация на рибата Лагокефал в страната (Lagocephalus sceleratus), информира гражданите за опасностите, които крие този вид риба, и предоставя полезни указания за оказване на първа помощ при нараняване, ако ви ухапе.

Лагокефалът съдържа силен невротоксин (тетродотоксин), който прави консумацията му изключително опасна. Тъй като разпределението на токсина в различните части на тялото на рибата варира, нито една част от нея не се счита за безопасна за консумация.

Въпреки че при ухапването от лагокефал няма отрова, изключително мощните челюсти на рибата, наподобяващи клюн, могат да причинят сериозни наранявания и силно кървене.

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Съветите

Здравният отдел на Гръцкия червен кръст препоръчва няколко стъпки при инцидент:

Незабавно почистване на раната с обилно количество чиста течаща вода и сапун. Не използвайте локални антисептици без указания от лекар.

Приложете постоянен натиск върху раната с чисти марли или чиста кърпа. Ако кървенето е силно, поддържайте непрекъснат натиск върху раната и дръжте наранения крайник повдигнат.

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Задължително потърсете медицинска помощ. Раната от ухапване изисква специализирана грижа, поставяне на противотетаничен серум и евентуално шевове, ако нараняването е дълбоко.

Източник: ГЧК

Ако инцидентът се случи в отдалечен район или кървенето е силно, гражданите трябва незабавно да се обадят на Спешна помощ (166) или на Европейския номер за спешни повиквания (112), като окажат подходяща първа помощ до пристигането на медицинския екип.

Лагокефалът е инвазивен вид в Средиземно море и е силно токсичен при консумация. Дори след термична обработка токсинът не се унищожава, поради което уловените екземпляри не трябва да се ядат.