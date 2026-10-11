Най-важните новини за деня, 11 октомври 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 октомври 2026 г.

"НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ ОБЕЩАНИЯТА": МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ОБВИНИХА ВЛАСТТА, ЧЕ СА ПРИОРИТЕТ САМО НА ДУМИ, И ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ

Младите лекари отново излизат на национален протест "Бъдеще в България". Под надслов "Не ви ли е неудобно?" те обвиниха кабинета "Радев", че ги оценява като приоритет само на думи.

РУСЛАН ТРАД: ДОКЛАДИ НА СЛУЖБИТЕ СА КАТЕГОРИЧНИ, ЧЕ РУСИЯ Е УДАРИЛА КОРАБИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Трад заяви, че според него съществуват достатъчно доказателства за отговорността на Москва. „Отделно от доклади на нашите служби, включително на ДАНС, които са категорични по този въпрос. И това е, че Русия е извършила атаката“, каза той. По думите му информацията е била представена и на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Според Трад причините тези обстоятелства да не бъдат оповестени публично може да са политически. Като аргумент в подкрепа на тезата си Трад посочи начина, по който са извършени нападенията, както и последователността на инцидентите в Черно море.

"ЗЛОУПОТРЕБИ С ТЕЛК РЕШЕНИЯ": ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРЕДУПРЕДИХА РАДЕВ ДА НЕ ГИ ИЗПОЛЗВА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ХАЗНАТА, ИНАЧЕ - ПРОТЕСТИ

В публичното пространство се създава внушение, че хората с увреждания масово злоупотребяват със системата и едва ли не масово "купуват" ТЕЛК решения. Това написаха в своя позиция до премиера Румен Радев от общинската организация в Доспат на Съюза на инвалидите в България.

НА СТУДЕНО ПРЕЗ ЗИМАТА: ЗАРАДИ РЕКОРДНО ПРАЗНИТЕ ХРАНИЛИЩА ЕС ЩЕ ТРЯБВА ДА ОГРАНИЧИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ГАЗ

Институтът за енергийна икономика и финансов анализ предупреди, че Европейският съюз може да се наложи да ограничи потреблението на газ със 7% тази зима, тъй като запасите му са на най-ниското си ниво за периода на годината, а войната с Иран поддържа високи цени преди пълната забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) от януари 2027 г.

ДИЗЕЛ ОТ ПУТИН ВМЕСТО МИР В УКРАЙНА: МРЪСОТИЯТА НА ТРЪМП ОТ "А" ДО "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Размразяване на активи за 100 млрд. долара. Продажба за милиарди на активи на руския енергиен гигант "Лукойл" на инвеститори от Близкия изток, които са свързани със семейство Тръмп и кръга около американския президент. Износ на беларуски калиеви торове – това са три предложения на САЩ, с които Съединените щати искат да прилъжат Русия да седне на масата за преговори за мир в Украйна. Само че липсва много важна част в тази сделка – гаранции за сигурност за Украйна и директна допълнителна американска военна помощ, ако Путин наруши и това евентуално бъдещо споразумение. Това излезе от материал на The New York Times за де факто провалилата се среща между украинската и американската делегация във Флорида на 9-10 октомври. А тя се провали, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп си показа рогата и обяви сделка за дизел с руския диктатор Владимир Путин, която очевидно е подготвяна по-отдалеч.

"ТОВА НЕ Е ПАЗАР, А БЕДСТВИЕ": МАНОЛОВА СЕ ЗАКАНИ НА ВЕРИГИТЕ ЗАРАДИ НАДЦЕНКИ ОТ 150%

В търговските вериги има огромни надценки, а търговците се оправдават, че "това е пазар". Пазар, който позволява надценки от 120%, не е пазар. Това е бедствие. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по отношение на проведен анализ на сектора.

AI ИЛИ ЯДРЕН КОНФЛИКТ: СПОРЕД ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ ЧОВЕЧЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗЧЕЗНЕ ДО 2100 Г.

Според нова глобална оценка на риска, човечеството може да изчезне до 2100 г. заради злонамерено използване на изкуствен интелект или ядрен конфликт. Тези две хипотези оглавяват списък със 17 основни заплахи за човешкото здраве и живот през следващите 75 години, изготвен от "Комисия на Лансет" - специална, независима инициатива на едно от най-старите и най-престижни медицински списания в света – The Lancet.

ТУРСКИ МЕДИИ: БЪЛГАРИЯ ПЛАНИРА СПЕШНИ ПРЕГОВОРИ С ТУРЦИЯ И РУМЪНИЯ, ИСКА ЗАБРАНА ЗА ДРОНОВЕ НАД ЧЕРНО МОРЕ

В отговор на атаките срещу търговски кораби в Черно море, България планира спешни преговори с Турция и Румъния за засилване на морската сигурност и евентуално ограничаване на използването на дронове в региона. София предвижда да постави въпроса на предстоящата среща на върха на Европейския съюз и Международната морска организация. Това съобщиха турски издания.

НА РЪБА: ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ НАВЛИЗАТ В НАЙ-ДЪЛБОКАТА СИ КРИЗА (ВИДЕА)

Отношенията между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са в най-ниската си точка, откакто се скараха в Овалния им кабинет в началото на 2025 г., пише The Wall Street Journal. Изданието стигна до това заключение след изявленията на Доналд Тръмп на 10 октомври 2026 г. В разговор с журналисти той каза, че Украйна може би се нуждае от нов президент: "Знаете ли какво предлагам? Предлагам им (на украинците) да намерят нов лидер, който може да сключва сделки, защото той (Володимир Зеленски) би могъл да сключва много сделки, но по някаква причина никога не ги прави... Мисля, че е време Украйна да избере нов президент.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 12 ОКТОМВРИ 2026 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

На 12 октомври 2026 г. през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – предимно между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°. В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната – около 13°, показва прогнозата за времето на НИМХ.