Най-важните новини за деня: 8 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 април 2026 г.

"ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" В ЛИСТИТЕ: ОТ "ПОНЕ 30" ДО "НИТО ЕДИН" И ОБРАТНО (СНИМКИ)

"Румен Радев каза пред Карбовски, че в листите му няма нито един агент на Държавна сигурност. Оказа се, че има. Наистина са по-малко от 25-те агенти на ДС, които бяха в Инициативния комитет за издигането му за президент." Това написа в своя профил в социалните мрежи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като преди дни обеща да посочи колко агенти на Държавна сигурност има в листите на "Прогресивна България".

РАДЕВ МЕЖДУ ЕВРОПА И РУСИЯ: ГОВОРИ ПЕТЪР ЧОЛАКОВ (ВИДЕО)

Образът на Радев се избистря все повече. Вече стават ясни културите и по отношение на Русия и по отношение на Европейския съюз и останалите играчи. Много от неизвестните отпаднаха.

КОЙ (НЕ) МОЖЕ ДА ГЛАСУВА НА ВОТА НА 19 АПРИЛ И ЗАЩО? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Постепенно се доближаваме до изборния ден, в който България ще излъчи следващия състав на законодателната власт. В поредица от статии Actualno.com обобщава всичко най-важно, което вълнува избирателите преди парламентарните избори.

НАД МИЛИОН ЛЕВА ЗА РЕКЛАМА: КОИ МЕДИИ ВЗЕХА НАЙ-МНОГО ПАРИ ОТ ПАРТИИТЕ И КОЙ КЪДЕ ХАРЧИ ЗА ИЗБОРИТЕ? (СНИМКИ)

В първите 20 дни от предизборната кампания партиите и коалициите са похарчили общо 583 890 евро без ДДС за медийна реклама. Тази сума е с около 190 000 евро по-голяма от средствата, които участниците инвестираха в първите десет дни на вота, показват данните на редовния мониторинг на "Отворен парламент" на Институт за развитие на публичната среда. На първо място по направени разходи продължават да са от "Продължаваме Промяната - Демократична България" със 111 006 евро. Следват ги вече от "Прогресивна България" със 82 305 евро, а на трето място са "Възраждане" с 61 437 евро.

"ПОРЪЧКА БЕЗ ТЪРГ": ЧЕТИРИ ФИРМИ ПОКАНЕНИ ДА СЕ БОРЯТ ЗА ЧИСТЕНЕТО НА "ИЗГРЕВ", "СЛАТИНА" И "ПОДУЯНЕ"

Столичната община е поканила четири фирми по бързата процедура за чистенето на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" (пряко договаряне, без търг). Това са консорциумът "Чиста София" (в него влизат "Заубермахер България" ЕООД и ICS, със собственик Алберто Колио), "Евро Импекс" (собственик е Александър Иванов), "Сорико – Бакс" (фирми със седалища в Нова Загора и Стара Загора, като собственик на втората е Красимир Стойчев /той основава "Мобилтел" и го продава на Майкъл Чорни през 1997 година/, а съдружници в първата са Минко Минчев /всъщност брат на Красимир Стойчев/, който е бил общински съветник в Сливен от БСП в периода 2015 - 2023 г., и Георги Георгиев) и "Еко Ресурс-Р" (съдружници са Камелия Динева и Вероника Василева, а фирмата като част от консорциума "Еко Перник груп" имаше договор да събира боклука в Перник до януари, 2026 година). Те трябва да подадат документи до 20 април. Срокът е 5 години, а общата прогнозна стойност – 34 463 394 млн. евро без ДДС. След подаване на оферти и преговори едно от тях ще събира боклука и ще мие, мете и чисти снега в трите столични района.

"ЗДРАВНАТА СИСТЕМА Е НА РЪБА": БЛС НАСТОЯ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗАРАДИ ЦЕНИТЕ

От Българския лекарски съюз (БЛС) обявиха, че здравеопазването е на ръба, настояха за извънредни мерки и незабавни разговори и подписване на анекс към националния рамков договор между БЛС и НЗОК, който да предвиди спешна актуализация на цените на всички медицински дейности, минимум с 25%. Призивът отправи председателят на Управителния съвет на БЛС д-р Николай Брънзалов по време на брифинг.

ЩЕ СЕ ВАДИ ЛИ БУХАЛКАТА: КЗК РЕВНОСТНО БРАНИ "ЛУКОЙЛ"

„Това, което се случи с войната в Иран, показва, че България е много уязвима. Работата на държавата е да се готви за криза. Войната в Иран е един стрес тест и показа, че има различни дефицити, които трябва да се затварят“, заяви зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред БНТ. Още: Петролната асоциация каза какво прави "Лукойл" и ще има ли таван на цената на горивата

ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ: ОРБАН ПРЕДАЛ "КЛЮЧОВЕТЕ" ЗА УНГАРИЯ НА ПУТИН С 12-ТОЧКОВ ДОКУМЕНТ

Появяват се все повече доказателства за опитите на министър-председателя Виктор Орбан да се обърне на изток и да интегрира Унгария икономически и политически с Русия - нещо, което опонентът му на предстоящите парламентарни избори Петер Мадяр използва срещу него в навечерието на вота на 12 април. Унгарското правителство е подписало споразумение с Руската федерация за разширяване на икономическите, търговските, енергийните и културните връзки между двете страни. Това става ясно от документи, изготвени от руското правителство и получени от Politico. Те ясно подчертават колко близки се надяват да станат Будапеща и Москва.

КАК ДА СЕ СПРАВИШ, КОГАТО ПУТИН И ТРЪМП ТЕ ПРИТИСКАТ: ФОРМУЛАТА НА ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е трън в петата (и не само) на руския диктатор Владимир Путин от много години. Знаков е споменът още при разговорите по Минските споразумения и как Зеленски не си замълча пред Путин и искането му да има "самоуправление" на Донецка и Луганска област преди каквито и да е "наемници" (всъщност руски войници) да се изтеглят от двете области. Сега обаче има още една реалност – успешната обиколка на Зеленски в Близкия изток, която доведе до двустранни споразумения и то във военното дело с държави като Саудитска Арабия и Катар, но също и договорка с Турция и Сирия за износ на катарски газ към Европа и Украйна. През това време Путин се крие в бункера и рядко напуска Русия – откакто подпали пълномащабната война в Украйна.

ПЛАНЪТ НА ПАКИСТАН УСПЯ: ТРЪМП ОБЯВИ ДВУСЕДМИЧНО ПРИМИРИЕ, ИРАН ОТВАРЯ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е съгласен с предложението на Пакистан да спре атаките срещу Иран за две седмици. Това стана ясно от публикация в неговата платформа за социални медии Truth Social. Не е ясно дали примирието обхваща Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху не го прие изрично в това отношение - израелското издание Ynet съобщи, че примирието включва и Ливан. Ръководителят на Белия дом заяви, че Съединените щати вече са постигнали всички военни цели, които първоначално са си поставили, и дори са постигнали повече.

ИРАН КАТО ВИЕТНАМ: ДОНАЛД ТРЪМП ТОГАВА И СЕГА

Тъй като Иран, противно на очакванията, устоява дори на най-масираните удари, американският президент вече обмисля и използването на сухопътни войски. Така той постепенно се оказва в капана на ескалацията, пише Neue Zürcher Zeitung.

КИТАЙ В СЯНКАТА НА ПРЕГОВОРИТЕ САЩ–ИРАН: ВЛАДИМИР ЧУКОВ РАЗКРИ КОЙ ПЕЧЕЛИ И КОЙ ГУБИ

Моето усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но зад тях седи Китай. Преговарят дали да го има или няма този режим. Ако го няма, китайците са най-големите губещи, не Русия. Китай са стратегически партньор - 80% от нефта от Иран отива там. А ако режимът бъде сменен, не се знае какво ще направи - дали ще го ориентират към Китай или друго. Това мнение изрази арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на Нова телевизия.

ОТ КАКВО ЗАВИСИ МИРЪТ В ИРАН И КЪДЕ СА ЗАЛОЖЕНИ МИНИТЕ: ГОВОРИ ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР НАДЕЖДА НЕЙНСКИ

"Дали ще има мир зависи от това Иран да се откаже от желанието си за създаване на ядрена бомба, ядрено оръжие, както и отварянето на Ормузкия проток. Това дава ясните "мини" дали примирието ще бъде устойчиво. Рано е за оптимизъм, нека да бъдем предпазливи", заяви служебният външен министър Надежда Нейнски в студиото на БНТ. Още: "Пряка заплаха за България": Поискаха главата на Нейнски заради "скритата иранска нота"

САЩ И ИРАН ЩЕ ПРЕГОВАРЯТ В ПАКИСТАН НА 10 АПРИЛ: КОЙ ЗА КАКВО НАСТОЯВА?

САЩ приеха пакистанското предложение за провеждане на преговори с Иран в Исламабад, планирани за петък, 10 април. Поканата е на премиера Шехбаз Шариф, чиято страна беше основен посредник за сключването на двуседмично прекратяване на огъня в нощта на 7 срещу 8 април българско време. "Сърдечно посрещам този мъдър жест и изразявам най-дълбока благодарност към ръководството на двете държави и каня техните делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за да продължат преговорите за окончателно споразумение, което да уреди всички спорове", написа пакистанският премиер.

НЕВИДИМОТО ОКО НА ЦРУ: КАК НОВА СЕКРЕТНА РАЗРАБОТКА ОТКРИ "ПУЛС" НАСРЕД ИРАН И СПАСИ СВАЛЕНИЯ ПИЛОТ

ЦРУ е използвало нова технология, наречена Ghost Murmur ("Шепот на духовете"), за да открие и спаси втория американски пилот, чийто самолет F-15 бе свален в южната част на Иран, научи The New York Post. Тайната технология използва квантова магнитометрия с голям обхват, за да открие електромагнитния отпечатък на човешкия сърдечен ритъм, и съпоставя данните със софтуер за изкуствен интелект, за да изолира сигнала от фоновия шум, разказват два източника на изданието.