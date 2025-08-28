Войната в Украйна:

28 август 2025, 12:58 часа 446 прочитания 0 коментара
Коя банка ще обслужва Столична община ще е ясно другата седмица

В рамките на следващата седмица ще има избрана банка, с която да започне техническата миграция на обслужването на Столична община, за да може да се гарантира безпроблемното разплащане и след края на предизвестието от текущата обслужваща банка - Общинска банка, което към момента е краят на септември. Това заяви зам.-кметът в оставка с направление "Финанси и здравеопазване" на СО Иван Василев.

Той обясни, че предстоят срещи-преговори с четирите банки, заявили желание. "След преговорите ще бъде избрана банка на база на критериите, които бяха подготвени от комисия с участието на общински съветници с ясно разписани критерии, методика за оценка на кандидатурите и офертите на банките", каза той, цитиран от БГНЕС.

"Към момента СО е коректен платец към контрагентите си", увери той и добави: "Имаме възможност да получаваме и приходи". 

Василев отбеляза, че обслужващата банка не е предприела никакви по-радикални действия за саботиране работата на СО.

Той призова Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да не блокира работата в София. "Защото към момента от сключени споразумения и заявени проекти за около 100 млн. лева, общината е получила около 98 000 лева", съобщи зам.-кметът в оставка. 

На въпроса само една ли ще бъде банката на този етап и има ли конкретен срок, в който кметът на София Васил Терзиев трябва да каже коя е, Василев отговори, че в момента ще бъде избрана само една банка с оглед на спешността на процедурата, която са стартирали и краткото време, което е до края на предизвестието на текущата обслужваща банка.

"Може би е добра практика да бъде избрана и последваща втора обслужваща банка, но това е въпрос, който колегите от СО в бъдеще ще трябва да адресират", заяви той. Иван Василев отбеляза, че винаги общината трябва да търси по-добри условия за обслужването си, независимо дали било то от банки, или от различни контрагенти. 

Виолета Иванова
