Коя мазнина за пържене е най-полезната за черния дроб

С нарастването на чернодробните заболявания, особено сред младите хора, хранителните избори, като например олиото за готвене, са от решаващо значение. Докато някои масла за готвене предлагат защита срещу възпаления и оксидативен стрес, други увреждат здравето на черния дроб. Хората, които се борят с чернодробни заболявания, трябва да бъдат внимателни при избора на олио за готвене. Защото олиото, което добавяте, може да изложи черния дроб на изключителен риск. Чудите се кое олио да купите за вашите кулинарни нужди? Не търсете повече.

Какви са ключовите разлики между зехтин и олио при пържене

Чернодробните заболявания са във възход, като неалкохолните заболявания стават все по-често срещани сред младите хора. Фактори, свързани с начина на живот, като например диетата, играят решаваща роля в развитието на чернодробни заболявания. Един от най-важните хранителни избори е видът олио за готвене, което използвате ежедневно. От сотирани зеленчуци до запечена риба, която ядете за обяд, олиото за готвене играе решаваща роля за това храната да бъде здравословна или нездравословна. И така, какво олио трябва да изберете, за да поддържате черния си дроб здрав? Нека да разгледаме.

Зехтин

Още: КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио

Зехтинът оглавява списъка, благодарение на свойствата си за защита на черния дроб. Той е основна част от средиземноморската диета , която се смята за най-добрия хранителен режим в света, а също така е идеален за обръщане на безалкохолното мастно чернодробно заболяване. Проучванията последователно показват, че екстра върджин зехтинът защитава черния дроб, като намалява възпалението, оксидативния стрес, инсулиновата резистентност, митохондриалната дисфункция и стреса на ендоплазмения ретикулум. Преглед на девет проучвания от 2015 г. установи, че зехтинът може също да помогне за намаляване на чернодробните ензими и чернодробните мазнини, които допринасят за заболяванията. Мононенаситените мастни киселини в зехтина насърчават по-добро метаболитно здраве.

Авокадово масло

Има висока точка на димене от около 270 и е подходящ за пържене, казва д-р Сети.

Помислете за маслото от авокадо като „брат“ на зехтина. То е до зехтина и е известно с високата си точка на димене и богатия си хранителен профил. Проучване от 2022 г. върху плъхове установи, че маслото от авокадо облекчава неалкохолното стеатно чернодробно заболяване, като подобрява митохондриалната функция, оксидативния стрес и възпалението.

Още: Лекар: Защо пиенето на зехтин или олио на гладно е ВРЕДНО?

Авокадовото масло също така защитава черния дроб, благодарение на мононенаситените си мазнини и феноли. Тъй като е стабилно и има маслен вкус, то е най-подходящо за готвене на по-висока температура, като например пържени ястия. Авокадовото масло често е известно като „зехтинът на американците“, тъй като има подобен маслен състав на зехтина.

Зехтин срещу масло от авокадо

И така, кое масло е по-добро? Зехтин или масло от авокадо? Въпреки че и двете масла са идеални за готвене, като се имат предвид ползите за защита на черния дроб, кое да използвате зависи от вашите индивидуални нужди и предпочитания. Например, зехтинът е идеален за готвене на ниска до средна температура, тъй като има по-ниска точка на димене. Така че е най-добре да се използва за сотиране или пържене на зеленчуци, за поръсване на ястия и за дресинги за салати. Богато е на мононенаситени мазнини и полифенолни антиоксиданти, които намаляват възпалението и защитават черния дроб.

Това е най-доброто олио за пържене на яйца

От друга страна, маслото от авокадо е най-подходящо за готвене на висока температура, поради високата си точка на димене. Така че е идеално за печене, гриловане и пържене. Богато на мононенаситени мазнини и витамин Е, това масло също така предпазва черния дроб от оксидативен стрес и помага за детоксикацията му. То е безопасен вариант за запичане или пържене, където зехтинът може да изгори.

Още: Слага ли се олио на хартия за печене

Кокосово масло

Палмово масло

Гхи

Масло

Още: Лекар: Слънчогледово олио - как влияе на холестерола и сърцето

Частично хидрогенирани масла (транс мазнини)

Слънчогледово олио

Царевични и соеви масла