Полезно ли е наистина да се пие зехтин на гладно?

Разглеждайки интернет или социалните медии, ще попаднете на потоп от твърдения за здравето от здравни инфлуенсъри, разкриващи тайната си формула за оптимално здраве. От диети с месоядни храни и пептидни инжекции до сурово мляко и студени вани, има безброй „трикове“, за които се твърди, че драстично подобряват благосъстоянието ви. Една нова тенденция, която набира популярност напоследък? Приемът на „доза“ зехтин – да, чист зехтин.

Въпреки че зехтинът е съществена част от здравословното хранене, диетолозите предупреждават, че подобен начин на консумация не е най-добрият подход и може да има негативни последици.

Тенденция за пиене на зехтин „в движение“

Още: Коя мазнина за пържене е най-полезната за черния дроб

„Тенденцията за пиене на зехтин на бившия партньор е точно това, което звучи: хората пият или поглъщат малко количество зехтин“, обяснява Роксана Ехсани, регистриран диетолог.

„Набра популярност в социалните мрежи, с твърдения, че подобрява здравето на сърцето, намалява възпаленията, храносмилането и/или мозъчната функция.“

Въпреки че терминът „шот“ не е строго дефиниран, той обикновено се отнася до количество от една до две супени лъжици, обяснява диетологът Ейми Шапиро.

Зехтинът е крайъгълен камък на средиземноморската диета и е свързан с множество ползи за здравето, но диетолозите са съгласни, че приемът му „набързо“ може да не е най-добрият подход, пише Eating Well.

Още: Коя грешка допускаме често при съхранение на зехтин?

Ползи от зехтина

Въпреки че консумацията на зехтин е малко вероятно да причини дългосрочни проблеми, Шапиро отбелязва:

„Ползите идват от постоянен прием с храна, а не от пиене на алкохол.“

Зехтинът е богат на олеинова киселина, мононенаситена мазнина, свързана с понижаване на нивата на LDL (лошия) холестерол. 24-годишно проучване установи, че замяната на масло, маргарин или майонеза със зехтин намалява риска от сърдечни заболявания с 5-7 процента.

Още: Този печен чесън със зехтин гони и вирусите, и лошото настроение

Поради богатството си на фенолни съединения и витамин Е, зехтинът има силни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които подпомагат здравето на кръвоносните съдове. Изследванията показват, че той може да увеличи нивата на азотен оксид, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат и потенциално да понижат кръвното налягане.

Мазнините са от съществено значение за усвояването на мастноразтворимите витамини (A, D, E и K), които се намират в зеленчуци като броколи, къдраво зеле и моркови. Добавянето на зехтин към салати или зеленчуци подобрява способността на организма да използва тези витамини и може също така да увеличи приема на зеленчуци.

Като крайъгълен камък на средиземноморската диета, зехтинът е свързан с по-нисък риск от когнитивен спад.

„Проучванията свързват средиземноморските хранителни навици, богати на екстра върджин зехтин, с по-ниски нива на когнитивен спад“, казва Шапиро.

Още: Тази майонеза със зехтин бие всяка от магазина

Редовната консумация на зехтин също намалява риска от хронични заболявания и преждевременна смърт. Едно голямо проучване установи, че хората, които консумират около половин супена лъжица на ден, имат по-нисък риск от смърт от сърдечни, невродегенеративни и респираторни заболявания, както и от рак.

Въпреки това, изследователите отбелязват, че потребителите на зехтин често имат като цяло по-здравословни хранителни навици.

Потенциални недостатъци

Диетолозите са съгласни, че пиенето на зехтин не е най-добрият начин да се насладите на ползите му и че може да има недостатъци.

Още: Какви грешки допускаме при пържене със зехтин

„Приемът на екстра върджин зехтин може да причини диария или стомашни болки при някои хора“, казва Ехсани, отбелязвайки, че някои хора са чувствителни към големи количества мазнини наведнъж.

Въпреки че е здравословен, зехтинът е с високо съдържание на калории. Една супена лъжица съдържа около 120 калории и 13,5 г мазнини. Тъй като една „доза“ може да съдържа до две супени лъжици, приемът може да бъде около 240 калории. Ако тези дози се добавят към олио, което вече се използва за готвене, калориите бързо се натрупват и могат да доведат до наддаване на тегло.

Повечето хора са съгласни, че пиенето на чисто олио не е приятно преживяване, което затруднява поддържането на такъв навик. Включването на олио в храненията е по-приятно и по-постоянно.

По-добри начини за използване на зехтин

Още: Как се жабури масло сутрин за пълен детокс на тялото

Тъй като няма доказателства, че пиенето на зехтин осигурява допълнителни ползи, е по-добре да се използва в малки количества през целия ден, като част от хранене.

„Като диетолог, предпочитам да го консумирам с храна, а не като „шот“, казва Шапиро.

Още: Какви грешки допускаме при съхранение на зехтин в хладилник

„Обичам да го поръсвам върху печени зеленчуци, да го добавям към супи или зърнени закуски, да правя дресинги за салати, да го използвам върху препечен хляб или като дип за хляб и да мариновам постни протеини. Използването на зехтин като заместител на маслото или маргарина в рецепти може да намали приема на наситени мазнини, докато добавянето му към зеленчуци увеличава усвояването на мастноразтворими витамини“, добавя Ехсани.