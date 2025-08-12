Вяра в САЩ, че Тръмп има как да постигне истински мир в Украйна. Червена лампа на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност Съединените щати да улеснят провеждането на мирни преговори по същество между Русия и Украйна в опит да се постигне траен мир в Украйна. Такова заключение направи американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор за войната в Украйна. Заключението дойде на фона на казаното на пресконференция от американския президент Доналд Тръмп – за пореден път той говори по начин, който накара мнозина да се питат дали са добре със слуха, но от ISW смятат, че Тръмп наистина възнамерява да търси справедлив мир в Украйна:

Тръмп подчерта, че "сделка трябва да бъде направена и за двете страни – за Украйна и Русия". Това означава, че САЩ няма да търсят споразумение с Русия за войната в Украйна без да зачитат украинската позиция, вярва ISW. А Тръмп потвърди, че ще говори с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери за предстоящата си среща с руския лидер Владимир Путин – нещо, което вече и от европейска страна беше казано. Очаква се разговорът да се състои на 13 август, в 16:00 часа българско време. След това, в 17:30 часа, ще се срещне т. нар. "Коалиция на желаещите", тоест онези страни, които са се съгласили да предоставят военна помощ на Украйна - Германия, Великобритания и Франция. А час преди разговора с Тръмп ще се съберат за разговор помежду си лидерите на Германия, Финландия, Франция, Великобритания, Италия, Полша, както и с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, украинския президент Володимир Зеленски и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

И още – Тръмп заговори за връщане на част от окупираната от Русия украинска земя, описвайки я като „първокласна“. Както точно имаше предвид той обаче така и не стана напълно ясно. Но американският президент пак изрази увереност, че Путин е готов на споразумение, защото осъзнава, че руската икономика върви на зле заради западните санкции. Според ISW е показателно, че Путин задвижи диалога със САЩ точно преди да влязат в сила нови санкции – вторичните срещу руския петрол. Но в обзора си институтът изброява и сигнали от Русия, които не сочат желание на Кремъл за справедлив мир в Украйна, а отново – пренареждане на световния ред под формата на отстраняване на "първопричините" за войната. Какви са те - предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. Именно разширението на НАТО на изток и не просто спирането му, а дори връщането назад на Алианса извън Източна Европа е отдавна стратегическа цел на Путин. Затова и в Русия не липсват коментари, че предстоящата среща с Тръмп ще е за обсъждане първо на условия за примирие като основа по-нататък за мир. Знаково е и изказването на зам.-председателя на Думата Алексей Журавльов в канала му в Телеграм, че Тръмп е „временно“ на поста си, с намек как Путин е вечен, което предполага и в бъдеще отстъпление на американската администрация от всичко, договорено сега от Тръмп – Още: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След един ден на малко по-голямо затишие, руската военна активност в Украйна се върна на познато ниво. Общо 168 бойни сблъсъка са регистрирани на 11 август – с 31 повече на дневна база съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 138 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 27 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 23 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5299 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 700 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4980 FPV дрона, което е с около 350 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 48 отбити руски пехотни атаки там, като украинският генщаб признава за боеве в районите на ключови за северния фланг на Покровск села – Родинско, Кучеров Яр и Ново Шахово. Оттам може да бъде нарушена сериозно логистиката за украинските войници в Покровск, а руснаците ще имат и отправна точка към Добропиля. Още 24 руски пехотни атаки са спрени в съседното на юг от Покровск Новопавловско направление. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 9 в съседното от север Купянско направление, а в граничния район на област Суми и Курска област е имало 13 руски пехотни атаки.

Бахмут. Ураження тимчасового місця дислокації особового складу противника.



На відео ви можете спостерігати роботу нового українського безпілотника літакового типу «Прівєт-299» .



Гарного «відпочинку», окупанти! pic.twitter.com/izQyDr9ATy — 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) August 11, 2025

(КАРТА) ISW обръща внимание на данните за руски щурмови групи, приближаващи се към Добропиля (Добро поле), северно от Покровск. Институтът предупреждава, че подобна тактика руснаците използваха и на северния фланг на Авдеевка – заеха позиции и после почнаха да пращат щурмови групи в самата Авдеевка в търсене на слабо място, където да се укрепят и отвътре да наложат волята си. "Следващите няколко дни в района на Покровск вероятно ще бъдат критични за способността на Украйна да предотврати ускорено руско настъпление северно и северозападно от Покровск", смята ISW и добавя, че вероятно руските опити за настъпление към Добропиля са и вид информационно оръжие, с което да се покаже на Тръмп как руската позиция на фронта е далеч по-добра, отколкото той си мисли.

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", директно казва, че ситуацията в Донецка област е критична като цяло. Той твърди, че руски диверсионно-щурмови групи все по-често успяват да минат в тил на украински позиции и да създават промени. Необходимо е да бъдат върнати някои загубени села в украински ръце, за да се прережат важни за руските групи коридори. Ако не стане, в близко време ще има големи проблеми от оперативно-стратегически мащаб, смята той. "Офицер" уточнява: "Трябва да има трезво разбиране за критичността на ситуацията и необходимостта от прилагане на незабавни действия и средства за нейното стабилизиране. Защото сега казват, че всичко е нормално, а после се оказва, че не е било много нормално, но ще се загуби в информационното пространство". Освен това, украинският лейтенант твърди, че проблемите идват от некадърно командване, този път обаче не на ниво една бригада, а "по-глобално".

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя: "Ситуацията в Дружковското направление (Дружковка е близо до Константиновка, северно от Покровск) е наистина ужасна. Не знам дали това е следствие от политиката "ситуацията е под контрол", липсата на хора на позиции, оператори на дронове или всичко взето заедно. Такива пробиви очевидно са последствия от нерешителна оценка на собствените сили и средства, както и на възможностите на противника. Врагът не се появява от въздуха и не прави такива пробиви внезапно – имаше обстоятелства, които показваха подобни последици в близко бъдеще, но не реагирахме на тях навреме. Това не е вина само на една бригада – това е системен проблем, който противникът много умело използва в своя полза". А германският журналист Юлиян Рьопке, част от екипа на Bild, директно заявява, че ако Киев не прати съществени сили при Добропиля и Дружковка, може направо да подарява цялата Донецка област на Путин:

Lots of pro-Russian comments claiming the Ukrainian army does not have enough manpower.

And we know, this is nonsense. Ukraine mathematically mobilizes 5 brigades per month. It is a purely political decision to not send them to the front line to avoid Russian-like casualties. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 11, 2025

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" цитира неназовани украински източници, че имало пробив от 11 километра от руска страна към Добропиля, но именно ISW изрично отбелязва, че не може прибързано да се говори за такова нещо. "В същото време нашите предни части наистина развиват настъпление в тази посока, но все още е трудно да се каже за реалния мащаб и силите на руската армия, участващи в настъплението", признава "Два майора" - Още: Страх от предателство: Знак за внимание за Европа и Украйна преди срещата Тръмп – Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

От друга страна, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руснаците целят плацдарм при село Шандрилогово, на река Жребец, за да могат да настъпят към Дробишево и да застрашат от север Лиман.

Друг интересен акцент в обзора на ISW – украински данни, че дронове "Шахед" вече пренасят антитанкови мини. Те не се ползват за обстрел, а за дистанционно миниране на зони, където руските войници още не са стъпили – с идеята да се удря по украинската военна логистика. А тази нощ Русия е изстреляла 48 дрона клас "Шахед" и 4 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23. Свалени са 36 дрона, на 7 места е имало попадения от общо 12 дрона и 3 ракети, казват украинските ВВС без да уточняват точните места.

Още: Украйна атакува още един руски завод, важен за руската армия (ВИДЕА)