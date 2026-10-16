След мускулите на Мицотакис на Кастелоризо: Турция и Гърция се състезават с военни учения в района

Турция и Гърция изглежда си лазят по нервите и се състезават коя първа ще направи военно учение край пограничния егейски остров Кастелоризо. Двете учения са планирани за 19 октомври. Часове след като Гърция издаде известие за морска безопасност - Турция също издаде такова, с което предупреди, че планира многонационално учение с бойни стрелби южно от острова същия ден, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Играта на нерви идва след като миналия месец гръцкия премиер Кириакос Мицотакис показа мускули на Турция от пограничния остров, откъдето каза, че „не заплашва никого“ и се стреми към стабилни отношения, основани на международното право, но изтъкна, че посланието, изпратено от Кастелоризо, има свое специално значение, защото неговата територия е и европейска територия.

За Гърция островът празнува 83-ата годишнина от освобождението си, докато Турция разглежда Кастелоризо за един от островите, предадени под гръцки суверенитет от Италия, при условие, че бъде демилитализиран съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г.

Проблемът на Анкара е, че не само, че не е демилитализиран, но и че представлява риск за сигурността на страната, тъй като близостта му с източнобеломорските острови до континенталната част на Турция е забележителна.

Проблемът на Турция с гръцкото учение

Турското известие, предадено от станцията на Navtex в Анталия, оспорва правомощията на Гърция да издава предупреждения за района, твърдейки, че той попада под турска юрисдикция и че Анталия е компетентната станция.

Плановете за гръцкото учение

Учението, наречено „Евномия“, е планирано да включва бойни стрелби от 04:00 ч. по северноамериканско време до 10:00 ч. по северноамериканско време на 19 октомври в определен район южно от Кастелоризо. В известието се споменават и многонационални аеронавтични дейности в по-широк район по-късно същия ден.

"Евномия" е организирана в рамките на Четиристранната инициатива, включваща Гърция, Франция, Италия и Кипър.

Морската зона, обхваната от известията, се намира по планирания маршрут на френския изследователски кораб Abeille Marengo, който се очаква да проведе проучвания, свързани с междусистемния електропровод Гърция-Кипър, след като Атина издаде съответното разрешение за достъп до Navtex. ОЩЕ: Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)

https://www.actualno.com/balkani/nova-kriza-mejdu-gyrcija-i-turcija-micotakis-pokaza-muskuli-na-erdogan-videa-news_2639037.html