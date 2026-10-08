Кабинетът "Радев":

Българският кошмар на Монако надъха ЦСКА преди битката в Европа

08 октомври 2026, 17:00 часа 434 прочитания 0 коментара

Остава точно седмица до един от най-очакваните двубои в България. Столичният гранд ЦСКА посреща у дома френския Монако за срещата им от първия кръг на Лигата на конференциите. Мачът е насрочен за 15 октомври, четвъртък, от 19:45 часа българско време и ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски". Двата отбора имат история, като в един момент от съперничеството им "армейците" напълно доминират.

ЦСКА има добри спомени от срещите с Монако

Между 1982 и 1984 година ЦСКА и Монако се изправят един срещу друг четири пъти. Българският тим побеждава два пъти, а останалите срещи завършват с равенство. Първо те се борят на 1/16-финалите на Купата на европейските шампиони. След 0:0 във Франция те запазват този резултат и в редовното време на реванша. Тогава Стойчо Младенов и Радослав Здравков се превръщат в големите герои за "армейците". Две години по-късно отборите се борят на 1/32-финалите на Купата на УЕФА. Първата среща завършва 2:2, а в реванша в София отново Младенов и Здравков бележат за крайния успех с 2:1.

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Любослав Пенев и Радослав Здравков

Здравков се надява ЦСКА да продължи традицията

Днес Радослав Здравков вярва, че ЦСКА все още притежава качествата да победи по-класния си съперник. Дни преди мача той надъха футболистите и призова "червените" фенове да подкрепят своите любимци: "Аз съм неизменна част от най-добрия отбор на ЦСКА в Европа. Щастлив съм от факта, че две последователни години успяхме да елиминираме силния отбор на Монако. Горд съм, че в тези двубои отбелязах голове. Уверен съм, че нашият отбор има сили да запази традицията и да зарадва пълния стадион. Елате и подкрепете ЦСКА."

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ЦСКА ФК Монако Лига на конференциите Радослав Здравков
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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