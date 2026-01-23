Правилната настройка на огледалата спасява животи

Позицията на страничните и задните огледала често определя дали водачът ще може да вижда обекти около колата. Много шофьори регулират огледалата си веднъж, често неправилно, защото според статистиката до 40 процента от инцидентите при смяна на лента са причинени от липса на добра видимост и така наречената мъртва зона. Как правилно да позиционирате огледалата в колата, за да намалите риска от сблъсък и да виждате повече?

Още: За какво служат черните ивици на страничните огледала на автомобила

Подреждането на огледалата трябва да започне с... правилна позиция за шофиране. Какво означава това? Първо, позицията на седалката и волана така, че позицията да е естествена и удобна, но също така да е в съответствие с правилата за безопасно шофиране. Когато натискате педала на съединителя (или спирате при коли с автоматична скоростна кутия), кракът трябва да е леко огънат. Важно е след изправяне на ръката, китката да почива върху ръба на волана – не по-близо и не по-далеч. Само след като заемем подходящата позиция, можем да започнем да подреждаме огледалата.

Как да позиционирате правилно огледалото за обратно виждане?

Огледалата за обратно виждане се използват, за да позволят на водача да види какво се случва зад колата. Повечето от тях са фотохромни огледала, т.е. тези, които се затъмняват след тъмно, за да не заслепяват шофьора отблясъците от фаровете на автомобилите.

Още: Пет неща, на които автомобилният иструктор не ви учи

Огледалото за обратно виждане трябва да бъде позиционирано така, че водачът да вижда пространството непосредствено зад и по-нататък зад колата. Някои хора допускат грешката да настройват огледалото за обратно виждане така, че повечето от него да не покрива мястото зад колата, а това, което се случва на задната седалка. Понякога причината е, че искаме да гледаме деца, които пътуват отзад.

В този случай е по-добре да се използва допълнително допълнително огледало, което може да се монтира под огледалото за обратно виждане. Последното трябва да се използва за наблюдение на случващото се зад колата, а ъгълът му да е възможно най-прав. Както препоръчват инструкторите по безопасно шофиране от Skoda Auto Szkoła, "трябва да видим цялото задно стъкло в огледалото за обратно виждане".

Как да позиционирате страничните огледала в кола?

Позицията на страничните огледала е особено важна, защото както отдясно, така и от лявата страна на колата има пространство, описано като „сляпа точка’’ или „мъртва точка’’ – независимо колко добре ги позиционираме, то не може да бъде напълно елиминирано, но може да бъде минимизирано. Цяла кола често може да „се скрие’’ в мъртвата зона.

Още: Този бутон на огледалото прави чудеса, но никой не го използва

Както при огледалото за обратно виждане, първо трябва да заемете удобна и безопасна позиция за шофиране. Основната грешка, която много шофьори допускат, е да позиционират страничните огледала така, че да не виждат пространството отстрани и около колата, а елементите на купето – врати или арки на колелата.

Това е сериозна грешка, защото страничните огледала (асферични, т.е. с част от огледалото, извита под по-голям ъгъл), както препоръчват инструкторите по безопасно шофиране, трябва да бъдат разположени точно в обратната посока – тоест елементите на колата, които виждаме в огледалото, трябва да заемат не повече от 1 см от повърхността на огледалото. По този начин минимизираме сляпата зона и си даваме шанс да видим други обекти.