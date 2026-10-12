В новия свят силният прави каквото може, а слабият търпи каквото трябва

Светът няма да бъде същия, на света ще има световни блокове, световни сили, които се разправят и си делят територии. И това, което има значение за нас, е дали ние сме силни, защото в един такъв свят силният ще прави каквото може, а слабият ще търпи каквото трябва. Това мнение изрази политическият анализатор Кристиян Шкварек в ефира на Нова телевизия.

"Това е европейската реалност. Европа е слаба, а страните още по-слаби сами по себе си. Европа е слаба, но не е слаба в смисъл, че е разединена. Европа е обединена и въпреки това е слаба", каза още той.

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Попитан има ли прогноза какво става в САЩ и при републиканците преди междинните избори и възможно ли е да се стигне по импийчмънт на Доналд Тръмп, Шкварек обясни, че именно заради междинните избори той прави този натиск върху Украйна да прекрати атаките срещу руски рафинерии. „Той го прави заради междинните избори, тъй като всички социологии показват тежък разгром на републиканците на междинните избори. Той беше избран, а републиканците му поставиха няколко задачи – справяне с масовата миграция, никакви нови войни. Той не успя да депортира дори 2 милиона души, започна нови войни. Нещата, които той обеща, не ги изпълни пред републиканците, поради което той в момента се паникьосва какво ще му направят те“, аргументира се Шкварек.