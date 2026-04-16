"Иззеха само публични документи": От ТЕЦ "Бобов дол" обясниха имало ли е купуване на гласове

Задържаните по-рано днес 48-годишен мъж с 22-годишна придружителка, у които в автомобил са открити около 5000 евро, нямат нищо общо с централата и са обект на отделна проверка. Това се казва в официална позиция на ръководството на ТЕЦ "Бобов дол", изпратена до медиите. Припомняме, че от полицията съобщиха, че са задържани четирима служители на централата за купуване на гласове.

ОЩЕ: Аферата "Бобов дол" се повтаря 12 години по-късно: Отново купуване на гласове в ТЕЦ "Бобов дол"

От дружеството добавят, че оказат пълно съдействие на проверяващите органи. "При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като „следи от изборни престъпления“ е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда", се казва в позицията.

ОЩЕ: Кмет раздавал чанти с храни срещу вот

"Недопустимо е държавни органи, издържани от труда на нашите работници, да уронват престижа на работодателя им чрез демонстративни акции с нулев краен резултат", заявяват от централата и категорично се противопоставят на опитите името на ТЕЦ „Бобов дол“ да бъде замесвано в „отчитане на активност“ по време на избори.