Как да смекчим миризмата на зеле при готвене – ябълка или резен хляб в тенджерата

Миризмата на зеле по време на готвене може бързо да изпълни цялата кухня и да остане дълго след това. Вместо да проветрявате с часове, има лесен домашен трик с ябълка или резен хляб в тенджерата. Те поемат неприятните аромати и омекотяват миризмата, без да променят вкуса на ястието по време на варене днес. Методът е прост, евтин и напълно безопасен.

Обичате ястия със зеле, но не и миризмата им – ето как да я премахнете

Защо зелето отделя силна миризма при готвене?

Зелето съдържа естествени серни съединения, които при нагряване започват да се изпаряват и да отделят характерната силна миризма. Колкото по-дълго се готви, толкова по-интензивен става ароматът. Бялото и киселото зеле са сред най-осезаемите източници на този проблем.

При слаба вентилация миризмата се задържа дълго време в помещението. Именно затова много хора избягват да готвят зеле, въпреки че ястията са вкусни и полезни. С правилния трик обаче този проблем може да бъде значително намален.

Как действа трикът с ябълката в тенджерата?

Ябълката действа като естествен абсорбатор на част от неприятните аромати по време на готвенето. Когато се постави в тенджерата, тя поема част от изпаренията, които съдържат миризмата. В същото време не променя съществено вкуса на ястието. Подходяща е почти всяка ябълка, без значение дали е кисела или сладка. Достатъчно е да бъде разрязана на две или четири части. Трикът работи най-добре при варене и задушаване на зеле.

Как действа трикът с резен хляб?

Резенът хляб работи на подобен принцип като ябълката, като поема част от ароматите по време на готвене. Порестата му структура задържа миризмите и ги неутрализира частично. Хлябът се поставя директно върху повърхността на ястието или отстрани в тенджерата. Той не се използва за консумация след това. След края на готвенето просто се изхвърля. Това е лесен и достъпен метод, който винаги може да приложите веднага.

Кога е по-подходящо да използвате ябълка и кога хляб?

Ябълката е по-подходяща при по-дълго готвене, когато миризмата има време да се натрупа. Тя издържа по-дълго във врящата течност, без да се разпадне. Хлябът е удобен при по-кратко варене или при задушаване. Ако приготвяте кисело зеле, ябълката обикновено дава по-добър резултат. При прясно зеле резенът хляб е напълно достатъчен. И двата метода могат да се използват и заедно при по-упорита миризма.

Как правилно да приложите двата трика?

При ябълката я измийте добре и я разрежете на едри парчета. Поставете я в тенджерата още в началото на готвенето. При хляба използвайте обикновен сух резен без подправки. Поставете го върху повърхността на ястието или до ръба на тенджерата. Гответе както обикновено. След приключване извадете ябълката или хляба и ги изхвърлете. Не ги използвайте за консумация. Проветрете леко помещението за допълнителен ефект.

При какви ястия със зеле този метод работи най-добре?

Този метод работи отлично при зелева супа, варено зеле, зеле с ориз и кисело зеле със свинско. Подходящ е и при задушено зеле на тиган. При дълго варене ефектът се усеща най-силно. При по-кратко готвене резултатът е по-умерен, но все пак осезаем. Методът е полезен и при затопляне на вече приготвено зеле. По този начин намалявате повторното отделяне на силни миризми при претопляне.

Какво още помага за намаляване на миризмата при готвене на зеле?

Освен ябълката и хляба, помага и готвенето без плътно затворен капак. Така част от изпаренията излизат навън. Добавянето на малко оцет или лимонов сок също омекотява миризмата. Лавровият лист и черният пипер допринасят за по-балансиран аромат. Добрата вентилация в кухнята е винаги помощник. Комбинацията от няколко малки трика дава най-добър резултат. Така можете да приготвяте зелеви ястия без притеснение за неприятни миризми.

С ябълка или резен хляб в тенджерата можете значително да омекотите неприятната миризма на зеле при готвене. Така ще се насладите на любимите си ястия без натрапчив аромат в кухнята. Освен това трикът е напълно естествен, не променя вкуса на ястието и е подходящ за всякакъв тип рецепти със зеле.