ЕС даде на Тръмп да се разбере - няма да ни изнудваш за митата срещу Китай и Индия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде ясно да се разбере, че Европейският съюз няма да въведе автоматично 100% мита върху стоките от Индия и Китай по искане на американския президент Доналд Тръмп. Това е едно от условията на републиканеца спрямо ЕС, за да може Вашингтон да наложи по-сурови санкции на Русия заради войната ѝ в Украйна. Към момента президентът на САЩ не е предприел никакви конкретни действия в тази посока освен допълнителни 25-процентни мита срещу Индия, въпреки че неведнъж каза колко е "разочарован" от диктатора Владимир Путин.

ЕС готви сделка за свободна търговия с Индия

"ЕС ще вземе свои собствени решения", заяви Фон дер Лайен пред белгийския вестник Le Soir. Освен това Брюксел се готви да подпише споразумение за свободна търговия с Индия до края на 2025 г., посочи тя.

Фон дер Лайен подчерта, че новите търговски споразумения укрепват геополитическата позиция на Европа и намаляват нейната зависимост от Белия дом.

Освен това условие Тръмп постави още едно - държавите от НАТО и ЕС да спрат да купуват руски петрол. В случая слабото звено в двата съюза са Унгария и Словакия, които публично отказаха да прекъснат покупките на руски газ и петрол, въпреки че от години ЕС има планове за този поетапен сценарий. Въпреки изявленията на правителствата на Виктор Орбан и Роберт Фицо, които са приятелски настроени към Кремъл, Европейската комисия обеща да спре руския втечнен газ до началото на 2027 г.

Европейската комисия не се забави с 19-ия пакет санкции срещу Русия

Въпреки слуховете за отлагане и на фона на пререканията със САЩ за единния подход - Европейската комисия прие нов пакет от санкции срещу Русия, №19 от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна. Председателят на изпълнителния орган на ЕС Урсула фон дер Лайен обяви подробностите на 19 септември - има ограничения срещу руските банки, "сенчестия флот" на Владимир Путин, срещу руския петрол и газ. Окончателното одобрение от страна на блока изисква единодушие от държавите членки.

Условието на Тръмп за митата срещу Китай и Индия е икономически и политически невъзможно за ЕС, смятат експерти, цитирани от Politico по-рано този месец. Такава стъпка би противоречала на основните принципи на блока, особено след като председателят на Европейската комисия повтори своето несъгласие с митата. Налагането на мита на Индия, с която Брюксел е на път да сключи важно търговско споразумение, и на Китай, към който отворената икономика на ЕС е силно изложена, би било равносилно на колосален акт на самоунищожение, считат анализатори: Politico: Евролидерите убедиха Тръмп за намеренията на Путин, но проблемът със санкциите е друг.