Призив: Родителите да си приготвят по 2000 лв. за глоби заради онлайн обучението

Родителите да си приготвят по 2000 лв за глоби, плюс разправия с полицията и отдел "закрила на детето". Такъв призив отправи гражданският активист Елица Чакмакова на фона на информациите за области, обявили грипна епидемия, в които се взима решение за онлайн обучение на учениците.

По думите й държавата не осигурява на всички деца условия да се обучават в електронна среда, но в същото време държи родителите им отговорни и ги заплашва с глоби и проверки от институции.

Родителите често са в безизходица

"Онлайн обучението в България е реален проблем за родителите и работодателите и е проблем, за който рядко се говори честно. В заповедтта на РЗИ не е записано, че по време на грипна епидемия децата задължително трябва да се обучават онлайн. В същото време в закона има текстове, които поставят родителите в изключително противоречива и безизходна ситуация", пише Чакмакова.

И цитира закона, според който при определени условия обучението "се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии".

"Ключовото тук е "доколкото и ако е възможно". За много семейства това просто не е възможно, независимо колко често се правим, че е.

В същото време действа и следният текст от Закона за закрила на детето:

Чл.45 (Закона за закрила на детето) (4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Който в нарушение на чл. 8, ал. 7 остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление", продължава тя.

По думите й на практика това означава, че ако родителят реши да не пусне детето си на онлайн обучение, "защото болничните не са безкрайни, отпуските също, а системата не отчита реалността на работещите родители, той рискува не само напрежение с училището, но и глоби, проверки и намеса на институции".

Държавата да осигури условия

"Формално онлайн обучението не е изрично задължително, но на практика родителят е принуден да го приеме. Говори се за задължения и санкции, но никой не поема отговорност за това, дали родителите реално имат условия да изпълнят всичко това", категорична е Чакмакова.

Според нея преди държавата да задължава родителите да привеждат децата си в онлайн обучение, е редно първо тя да осигури необходимите условия.

"Компютърна техника и интернет достъп трябва да бъдат предоставени абсолютно безвъзмездно за всяко българско дете, което посещава училище. Докато това не е факт, не смятам, че е редно онлайн обучението да бъде налагано, като неизбежно задължение", пише Чакмакова.

По думите й не всеки има възможност да гледа детето си вкъщи толкова дълго време. Някога по време на ваканции учениците са били поверявани на баби и дядовци, но според Чакмакова този модел днес е неприложим, защото и пенсионерите са принудени да продължават да работят.

"Някои хора имат възможността да работят от вкъщи, но много хора нямат този избор. Какво правят хората в производството, лекарите и медицинските сестри, фармацевтите, доставчиците, шофьорите, миньорите, касиерите и още много други? За тях онлайн обучението не решава проблема, а го прехвърля изцяло върху гърба на семейството", смята Чакмакова.