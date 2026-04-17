Дроновете ловуват: "Азов" показа какво става с руската логистика в Донецк. Три сценария пред Путин виждат в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Вършите фантастична работа. Русия страда на бойното поле, победата сега е далечна мечта за Путин и дори видяхме медийни статии, че той разбира, че икономиката му е в лоша форма". Думите са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който говори в Германия и предвид стратегическото партньорство в сферата на отбраната между Германия и Украйна, което, каккто каза Рюте, прави украинската армия още по-силна и способна да устоява на руската военна агресия - Още: Срив в руската икономика: Путин е шокиран от докладите (ВИДЕО)

NATO's Rutte:



Winning is now a distant dream for Putin.



He is understanding that his economy is in a bad shape. pic.twitter.com/NbH1k9mYSc — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Силата на украинската армия расте

"Първи корпус "Азов" постави под контрол руската военна логистика в района на град Донецк. Операторите на дронове ловуват руснаците и логистиката им по всички транспортни маршрути около Донецк. Зугрес, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецки околовръстен път - активната работа на безпилотните летателни апарати по тези маршрути показва неефективността на руската система за контрол на въздушното пространство. Не толкова отдавна окупаторите се чувстваха в пълна безопасност там. Но отсега нататък всички военни цели, движещи се по пътищата около Донецк, ще бъдат унищожени. Няма безопасен тил за окупаторите. Невъзможно е да се скриеш и защитиш" - всичко това е съобщение в официалния канал в Телеграм на Първи корпус "Азов". Не просто думи – има и съответните видеокадри, които го доказват. Но Z-каналът "Два майора", подобно на цялата руска пропаганда, не приема, че развитието на украинските дронове вече е на такова ниво и обявява как това са американски дронове, с изкуствен интелект. Каналът обаче е съгласен – дори на 60 километра от първата линия на фронта руската логистика не е в безопасност, трябвало да има много повече руски групи с мобилни радари за ранно предупреждение:

The 1st Corps of the National Guard of Ukraine "Azov" has declared drone control over Russian logistics near temporarily occupied Donetsk. Ukrainian UAVs are actively operating along routes near Zuhres, Andriivka, Starobesheve, Horlivka, Lysychansk, and the ring road; the success… pic.twitter.com/7sugfMRLKh — WarTranslated (@wartranslated) April 16, 2026

Видеокадрите от "Азов" изобщо не са единственото доказателство, показващо растящата сила на украинската армия. Пример от вчера – масирана украинска атака с далекобойни дронове (207 свалени в нощта на 15-ти срещу 16-ти април) подпали руското пристанище Туапсе, един от хъбовете на руската петролна индустрия в Черно море. Последствията са такива, че пожарът там през вчерашния ден се разрастваше, а не намаляваше – има и сателитни снимки. Пристанище Туапсе осигурява до 25% от целия руски износ на петрол през Черно море и до 10% от общия износ на петролни продукти от Русия. От руска страна, местните власти в Новоросийск публикуваха информация, че е ударен кораб, плаващ под либерийско знаме – ОЩЕ: Жертви след като Русия удари Киев и Одеса при визита на делегация на БТА за паметник на Добри Чинтулов. Украйна подпали руска рафинерия (ВИДЕО)

The moment of impact during yesterday's overnight attack in Tuapse, Russia. The drone strike caused massive fires in multiple area's of the port, which are still not under control. #Russia pic.twitter.com/Zz6tf2DRvC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026

The General Staff confirms a strike on the Tuapse oil refinery. The fire has been burning for more than 15 hours. pic.twitter.com/p6QiDMVZ2I — WarTranslated (@wartranslated) April 16, 2026

The fire in Tuapse shows no signs of stopping and is reportedly only increasing. #Russia pic.twitter.com/Tm2L9rDgFf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026

Друг пример – Силите за безпилотни системи на украинската армия поразиха вагони-цистерни, превозващи горива за руската армия и специално за частите на първа линия на фронта в Украйна. Ударът е в окупираната от руснаците част на Луганска област. Отделно, в Крим също не спират ударите по руски военни активи и обекти – поразени са две бази за ракетни системи "Искандер", както и обект със склад на руското специализирано звено за работа с военни дронове "Рубикон":

Ukrainian SOF/Unmanned Systems Forces drones destroyed fuel trains and damaged rail infrastructure near occupied Luhansk. The strike disrupted Russian logistics used to supply resources to front-line units. #Ukraine pic.twitter.com/9LGJRUEOMb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026

On the night of April 16, Ukrainian Defense Forces' strike UAVs hit two Iskander SRBM bases in Crimea, a workshop and warehouse belonging to "Rubikon" in the Donetsk region, as well as enemy oil depots and SAM systems. Among the air defense targets destroyed were the Buk-M1,… pic.twitter.com/N1bXf99Ic9 — WarTranslated (@wartranslated) April 16, 2026

На този фон – Z-блогъри публикуваха удар с дрон срещу пътнически влак в Херсон. Стратегията на Русия да поразява цивилни цели с цел създаване на паника в украинското общество и то да притисне Володимир Зеленски да спре войната на всяка цена, дори с капитулация, е нещо, което е факт от много време насам – ОЩЕ: Няма безопасно място: Стотици жертви и ранени в една от най-черните нощи за Украйна (ВИДЕО, СНИМКИ)

The Russians deliberately struck a passenger train in Kherson and published the video of the strike themselves. pic.twitter.com/oXRNrrU96D — WarTranslated (@wartranslated) April 16, 2026

Западната помощ

И докато в Европа помощ за Украйна има, то от страна на САЩ и конкретно Доналд Тръмп, който щеше да спира войната за 24 часа, идват само клишета. Като това – че вчерашната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев и редица други украински градове "е ужасна". И какво като го казва? ОЩЕ: Тръмп с първи коментар на мащабните руски атаки срещу Украйна (ВИДЕО)

Reporter: What is your reaction to Russia's overnight attack on Kyiv?



Trump: I think it's terrible. pic.twitter.com/EUTwTw1KNL — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

В контраст – при визитата си в Нидерландия, Володимир Зеленски подписа ново стратегическо партньорство в сферата на отбраната (след тези с Германия и Норвегия по-рано през седмица). То е съсредоточено в производството на два вида дронове – ударни дронове K4 с голям обхват и Baton. Отделно, Нидерландия ще достави през юни месец тази година миночистач на Украйна – това ще е пети кораб в минното звено на украинския военноморски флот:

Ukraine and the Netherlands signed a long-term defense cooperation agreement. The deal includes joint production of K4 DeepStrike and Baton strike drones to boost defense industry capabilities. #Ukraine pic.twitter.com/1CnCeWyr5D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026

The Netherlands will deliver a minehunter to Ukraine in June after completing crew training. The vessel will be named Henichesk and will become the fifth ship in Ukraine’s future mine countermeasure fleet. #Ukraine pic.twitter.com/p9SWi0fkUG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026

Войната – пак анализ на сценарии

Според лейтенант Андрий Коваленко, който изрази позицията си в официалния си канал в Телеграм, Кремъл изглежда има поне 3 сценария за войната.

Първият е постепенно замразяване на бойните действия и според него активната война ще продължи поне до 2028 година. Сега руснаците залагат на пролетно-летния опит за офанзива тази година. Самият сценарий на войната до 2028 г. не е реалистичен без мобилизация в Руската федерация в бъдеще.

Вторият сценарий е за по-бързо прекратяване на огъня и замразяване на войната. За тази цел пропагандистите в Русия вече формират наратив, според който Путин е бил зле информиран за ситуацията на фронта и войната е "стигнала до застой поради действията на генерали, които са лъгали".

Третият сценарий е войната срещу Украйна да продължи с паралелен преход към хибридна война с НАТО по-близо до 2028 г. Това биха могли да бъдат агресивни действия срещу балтийските страни. В случая с балтийските държави Кремъл може да прибегне до атаки с дронове и операции с малки щурмови групи от по 20 души, които ще проникнат на територията на Литва, Латвия и Естония, пише Коваленко. А зам.-ръководителят на украинското разузнаване генерал-майор Вадим Скибицки каза пред Financial Times, че Русия се готви да прати в Украйна 20 000 войници от стратегическите си резерви, защото няма достатъчно жива сила, като непосредствена руска военна цел е тази година изцяло да бъде превзет Донбас.

"Руснаците наистина се нуждаят от този резерв, защото всеки месец в зоната на отговорност на всеки корпус на Силите за специални операции на Украйна противникът губи по един полк в жива сила. 99% съм сигурен, че числото от 20 000 трупа означава части за поддръжка, тоест не е изключително пехота, но дори и да беше така, това число буквално е нищо за настъпателни действия от оперативен или оперативно-тактически характер при сегашните руски загуби. На 70% от това подкрепление могат да им поръчат ковчези предварително", пише украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". ВИДЕО, 18+, показващо точно тази действителност - от Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия, който се грижи за защитата на агломерацията Покровск-Мирноград

Вчера, бившият руски военен министър Сергей Шойгу, който сега е секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, се превърна в поредния висш руски чиновник, който предупреждава прибалтийските страни да спрат да дават въздушното си пространство за преминаване на украински дронове, атакуващи Русия. Доказателства за такова нещо никой официално в Русия не е предоставил. Шойгу обаче предупреди, че Русия щяла да се защити, ако това продължава – съгласно член 51 от Хартата на ООН, като говори за прибалтийските държави като преки участници във войната с Украйна. Думите му бяха цитирани от ТАСС, Интерфакс и "Ведомости". Преди Шойгу и Николай Патрушев, който беше начело на Съвета за сигурност на Русия, а сега е главен съветник на Путин, говори в същия дух - Още: Киев: Русия готви нова сухопътна офанзива, разгръща стратегически резерви от хиляди военни

А за Путин ограниченията на Интернет в Русия продължават да са сериозен проблем. Поредният щрих в тази сага – руската блогърка Виктория Боня, която живее в Монако, вече привлече вниманието на руската пропаганда заради сълзливите си видеа, в които обяснява как руснаците страдат заради ограниченията на Интернет и Телеграм и как Путин го лъжат, не му казват, че това се прави. Флагманът на руската пропаганда, тв водещият Владимир Соловьов, поиска Руският следствен комитет да се захване с Боня, казвайки, че тя искала украински паспорт и го казала още през 2022 година в свое видео. Роденият в Украйна Z-блогър Юрий Подоляка я обяви за "враг на всички нас" и заяви, че мъжът ѝ помагал активно на украинската армия. Друг Z-блогър (Zergulio) обвини Боня, че планирала "Майдан" в Русия. Друго обвинение към Боня – казала била, че руснаците се страхуват от Путин. Ключовите отзиви за Боня бяха обобщени от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

🤣 Bonya scared Putin! The Kremlin strongly urged not to amplify the Instagram star’s “appeal on behalf of the people”



The presidential administration issued a recommendation for the media — to report only on the reactions of official figures to the viral video, which has… https://t.co/wAV8bUtrEx pic.twitter.com/yv5vMm5kpQ — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Спад на дневна база в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита украинският генщаб. На 16 април са станали 132 бойни сблъсъка спрямо 153 на 15 април съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 235 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 10 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3771 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре. Руската армия е използвала 9701 FPV дрона, което с около 550 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – и пак Покровск е посочен като място на активни бойни действия от украинския генщаб. 25 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 10 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Няма друго направление на фронта, където за последните 24 часа да е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" признава, че при Лиман има украински контраатаки (в района на село Масляковка), но и се хвали, че в Славянското направление било превзето село Калиники. "Два майора" пък се оплаква, че тази сутрин било затворено летище "Пулково" заради заплаха от украински далекобойни дронове в Ленинградска област.

Още: Още след като не превзе Киев за 3 дни, Путин наредил арест за всеки, който го напомня (ОБЗОР – ВИДЕО)