Зеленски е като Путин: Тръмп-младши показа натиска за капитулация на Киев от баща му (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това лято бяхме с моята красива приятелка Бетина в Монако. Карахме насам-натам и всеки ден 50% от най-луксозните автомобили ("Бугати", "Ферари") имаха украински номера. Мислите ли, че парите за тях са спечелени в Украйна? Бях в Украйна преди 20 години – не е като да имаше изобилие от богатство там. Чуваме, че "номер 2" е арестуван стотици милиони долари (бел. ред. - вероятно има предвид Андрий Ермак, бившия вече началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, който обаче не е арестуван към момента), чувате всички слухове какво става. Като виждам всеки номер на луксозна кола в Монако – богатите (украинци) са избягали, оставили са тези, за които вярват, че са "работническата класа", да водят "тези войни" и нямаше инициатива за спиране, защото докато "влаковете с пари" идваха, те (богатите) ги крадяха и нямаше одит. За политическите лидери, за вземащите решения нямаше причина да вървят към мир. Не е по-различно от Путин". Скандалните думи са дело на Доналд Тръмп-младши – и те ясно показват за пореден път за какво става въпрос от сегашния Бял дом що се отнася до войната в Украйна.

⚡️ Trump lashes out at Ukrainians



The youngest son of the U.S. president said at a forum in Doha that the Ukrainian authorities are sending “poor peasants” to the front — while all the wealthy have long fled the country:



«I was this summer with my beautiful girlfriend Bettina… pic.twitter.com/tExnqU7NjU — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Ясно е – американският президент Доналд Тръмп се цели да прекрати огъня в Украйна на всяка цена, независимо какво би станало впоследствие и то в близко бъдеще. А какво става с тези мирни инициативи на Тръмп, които всъщност са крайно неустойчиви – най-пресният пример от Азия – Още: Високо напрежение: Отново сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа

В свой материал Politico посочи, че на форума в Доха Тръмп-младши пак е прокарал познатия отпреди няколко месеца „ултиматум“ - баща му можел да зареже опитите си да постигне мир в Украйна, защото отдавна там имало голяма корупция в управленските кръгове. Politico коментира, че линията за корупцията в Украйна е отговор към демократите в САЩ, които настояват, че семейство Тръмп гледа да се облагодетелства финансово с възможностите, които Доналд Тръмп има като президент на САЩ. На всичкото отгоре отдавна говорещият откровени глупости по редица теми син на Тръмп каза за Володимир Зеленски, че бил издигнат до статут на божество от "левицата" - разбирай демократите, защото бил "маркетинг гений". В този случай обаче Тръмп-младши се движи плътно във вече посочената в края на миналата седмица линия на новата стратегия за националната сигурност на САЩ, която постави ребром въпроса за цивилизационното оцеляване на Европа, притисната от неприятели от две страни: Съединените щати на Тръмп от запад и Путинова Русия от изток – Още: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Всички тези приказки кореспондират и с пресните думи на Доналд Тръмп по адрес на Зеленски как минали „няколко часа“, а той не бил прочел какво договорили до момента САЩ и Украйна след поредните разговори. По-ясен намек как Тръмп иска Зеленски бързо да подписва всичко, което му се предлага, едва ли може да има – Още: Зеленски не е готов да приеме предложението за мир: Тръмп разочарован

Путинова Русия потрива доволно ръце

Точно в тон с активността на Тръмп и сина му, Юрий Ушаков, основен съветник на руския диктатор Владимир Путин, коментира пред кремълското придворно информационно оръжие Павел Зарубин как Тръмп бил "различен американец", правейки пак явен паралел с демократите, точно както самият Тръмп прави. Ушаков наблегна как идеологията на Тръмп е да няма война и че сега не се дискутирало краткотрайно примирие, а полагане на основите буквално на нов световен ред – прословутите първопричини за войната в Украйна, номер едно сред които е НАТО да не се разширява повече на изток и дори да отстъпи назад, до границите си от 1997 година т.е. извън цяла Източна Европа – Още: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Ushakov now says Trump has given "cast-iron" guarantees that he will honour any agreement on Ukraine. He contrasted “these Americans” with the “dishonest” previous ones, and insisted the current discussions are not a “ceasefire” but an “early regulation of the conflict”.



That… pic.twitter.com/bvVaBUo8Y0 — WarTranslated (@wartranslated) December 7, 2025

"Сегашната американска администрация фундаментално се различава от предишните. Президентът Тръмп е силен по отношение на вътрешнополитическите позиции. Това му дава възможност да прави корекции според вижданията си. Тези корекции, които виждаме, в много отношения съвпадат с нашата позиция" - думи на Дмитрий Песков, говорителя на Кремъл, които са още един знак колко удобен е Тръмп за Путин – Още: Нарочно или не, Тръмп даде голямо предимство на Путин в преговорите за Украйна (ВИДЕО)

Peskov says Russia “conceptually” backs Trump’s new National Security Strategy, though Moscow will be monitoring whether it’s implemented in practice. He claims that elements like halting NATO expansion and prioritising dialogue match Putin’s preferences - but warns that the… pic.twitter.com/BVix3aluJ5 — WarTranslated (@wartranslated) December 7, 2025

🇷🇺Russian propagandists have released previously unseen footage of the Putin–Wikoff–Kushner meeting



After these talks, the Americans were supposed to meet with Volodymyr Zelensky — but the meeting was abruptly canceled.



At the same time, Russian officials mysteriously claimed… pic.twitter.com/d1F5W4DbuP — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Вътрешно напрежение в Русия има, но недостатъчно

В Иркутск местни жители излязоха на протест заради увеличаващите се данъци. Само че те потърсиха помощ от Путин – точно той подписа вдигането на данъците, включително ДДС, от догодина. Защо – защото трябват пари за войната му в Украйна. Публично обаче в Русия тази връзка все още не се вижда по площадите и улиците – Още: По-високи данъци, за да има за война: Путин подписа

⚡️⚡️ Breaking! Protests sweep across Russia!!!



In Irkutsk, locals took to the streets for a “rally” against a tax hike, chanting “For Putin!” — even though Putin himself signed the very decree they’re protesting.



Yet they still begged their “protector-tsar” to intervene… pic.twitter.com/t3mZETNbUL — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

Един от най-известните проруски Z-блогъри и „военни кореспонденти“ Юрий Подоляка, който е украинец по народност, но е осъден на 15 години затвор задочно в Украйна, изрази изумление как за 3,5 години руската армия не може да организира централизирана доставка на основни неща за войниците си – униформи, дори чорапи и бельо. Руските войници си купуват сами такива неща или разчитат на доброволци. Военният министър знае, но не прави нищо – не знам дали заради законови ограничения, коментира Подоляка:

One of Russia’s largest military bloggers, Yuri Podolyaka, has admitted on air that after three and a half years of war the Russian army is still unable to supply its troops with basic essentials - underwear, socks, even standard uniforms. Soldiers are forced to buy their own kit… pic.twitter.com/ObCKyfErZY — WarTranslated (@wartranslated) December 7, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 7 декември са станали 164 бойни сблъсъка, само с 3 повече спрямо 6 декември. Руснаците са хвърлили 182 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 39 повече на дневна база. 17 от КАБ-овете са хвърлени в Курска област – там, където Путин обяви окончателна руска победа още по Великден. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4180 изстреляни снаряда, като това е с около 110 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6568 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian MiG-29MU1 struck a Russian staging area in the Eastern direction using French AASM-250 HAMMER precision bombs. The site was targeted ahead of expected assault operations. pic.twitter.com/TATaxQkKPT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2025

53 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление през изминалите 24 часа, казва украинският генщаб и продължава да сочи самият Покровск като място на боеве. В съседното от юг Олександриевско направление са станали 14 руски пехотни атаки. 20 руски пехотни атаки са отбити в направлението към Гуляйполе, Запорожка област – още по-на юг от Олександриевското направление. 18 руски пехотни атаки е имало от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. В Лиманското направление са извършени 16 руски пехотни атаки.

Още: Силни сигнали от американците към Тръмп за Украйна. Оценка: В Купянск Украйна притиска Русия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Предвид вчерашната информация за руски обстрел по язовир в Харковска област, ISW обръща внимание и на руски удар с дронове по миниран мост над река Янчур, в централната част на Андреевка, Олександриевското направление. Способността на руснаците бързо да преминават Янчур е определяща за последващи по-бързи техни успехи по-на запад, към Запорожка област, казват анализаторите на ISW и описват каква е непосредствената руска цел с моста – да не позволят на украинските сили да маневрират, да прекъснат важна тяхна логистична линия и да улеснят руското настъпление в района южно от реката близо до Олександриевка (Александровка). Но в Телеграм се появиха и кадри на взрив на язовир в района на Приволно, Краматорското направление – изглежда украинците са го направили, за да затруднят руските операции в посока Краматорск – Още: Руските сили поразиха язовирна стена в зона на активни сражения в Харковска област (ВИДЕО, СНИМКИ)

За Лиманското направление украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов отчита по-добри резултати в защитните действия на украинските сили там, но предупреждава, че руснаците продължават да използват огромен брой FPV дронове и това систематично притиска украинските части.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 149 далекобойни дрона по цели в Украйна. Около 90 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 131, но 16 са преминали и са поразили 11 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. Руските окупационни власти съобщават в Телеграм, че почти 12 000 домакинства в окупираната част на Запорожка област са без ток поради украински атаки с дронове - Още: Руски дронове поразиха за пореден път жилищен блок в Украйна (ВИДЕО)