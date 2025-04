След извъртането с митата: Тръмп обвинен в пазарна манипулация

Сенатор Адам Шиф призова Конгреса да разследва дали президентът Доналд Тръмп не е участвал в търговия с вътрешна информация или манипулиране на пазара, след като внезапно сложи въвеждането на новите мита на пауза за 90 дни. Това доведе до рязко покачване на цените на акциите. „Ще направя всичко възможно, за да разбера“, закани се демократът от Калифорния пред списание „Time”. Коментарът на Шиф дойде, след като S&P 500 скочи с над 9% в сряда следобед.

ОЩЕ: Тръмп обяви пауза на митата, но вдигна тарифата за Китай (ВИДЕО)

Very good. Senator Adam Schiff has called on Congress to investigate whether President Trump engaged in insider trading or market manipulation after abruptly suspending his tariffs, which led to a sharp rise in stock prices. pic.twitter.com/5K7HtmU0fO

Решението на Тръмп да отложи митата за 90 дни е свързано с активната продажба на дълга на САЩ на Япония. Това смята репортерът на Fox Business Чарлз Гаспарино. „Вчера Белият дом беше този, който капитулира заради пазара на облигации. Висши финансови директори съобщиха, че Япония, а не Китай, е причинила вчерашната разпродажба на пазара на облигации, което принуди Тръмп да спре митата“, обясни той.

🇺🇸🇯🇵 President Trump's decision to delay tariffs for 90 days is linked to Japan's active selling of its US debt holdings, according to Fox Business reporter Charles Gasparino.



"Yesterday, it was the White House that capitulated due to the bond market. Top financial execs… pic.twitter.com/hrSAY3xZ6U