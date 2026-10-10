Президентът на Барселона с поредна атака: Реал Мадрид загуби престижа, статуса и доверието си

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остра критика към Реал Мадрид заради позицията им по делото "Негрейра" и институционалните им връзки във футбола и баскетбола. Той настоява, че "кралският" клуб губи авторитета и доверието си както в страната, така и в чужбина. Лапорта коментира и отсъствието на мадридчани от определени институционални срещи в спортните среди, като заяви, че от Реал говорят за други теми, за да отвлекат вниманието от факта, че не се представят на ниво.

Лапорта с поредна атака по Реал Мадрид

Лапорта се върна към позицията на Реал Мадрид по делото "Негрейра": "Няма да спра да повтарям, че бяхме изправени пред опит да ни осъдят още преди съдебния процес. Сега става ясно, че нямаше нищо вярно в това, в което бяхме обвинени. Това дело ще приключи с оправдателна присъда за Барселона. А хората, които последователно и упорито се опитаха да навредят на имиджа на Барселона, ще трябва да коригират позициите си."

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"Те продължават да удължават съдебните разследвания колкото се може повече, за да поддържат интереса към този случай, но той няма да стигне до никакъв изход", добави той. "Целта е да се подкопае доверието в Барселона. И не вярвам, че го правят с добри намерения."

Отсъствието на Реал Мадрид от институционалните срещи на Европейската асоциация на клубовете и на асоциацията Евролига Баскетбол също стана обект на критиките му. Според него "кралете" сами подкопават авторитета си пред целия свят: "Това разкрива много за манталитета на един клуб, който губи престижа, авторитета и доверието си на местно, национално и международно ниво. Това е ясно. Те заемат позиция, белязана от голяма арогантност и самонадеяност, и най-добре знаят какво правят. Трябваше да преосмислят позицията си."

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