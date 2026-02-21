"Синдромът Арсенал": Микел Артета тръгва по познат път - към нов шампионски кошмар

След като в сряда лидерът във Висшата лига Арсенал завърши наравно 2:2 с последния в класирането Уулвърхямптън, бившият играч на "топчиите" Алън Смит призна, че през следващите дни тимът на Микел Артета ще отнесе много подигравки за изпуснатата победа. И с основателна причина. След като пропиляха аванс от два гола срещу един от най-слабите отбори, които английския футбол някога е виждал, очевидният въпрос сега е дали момчетата на Артета ще изпуснат и титлата. "Артилеристите" се откъснаха с шест точки пред Астън Вила, след като победиха Борнемут на 3 януари. Оттогава обаче те спечелиха само два от седемте си мача в шампионата и загубиха четири точки само през последната седмица.

Титлата започна да се изплъзва от ръцете на Арсенал

След разочароващия мач Артета каза: "Трябва да приемем удара, защото го заслужаваме. Трябва да бъдем критични към себе си, защото не сме достатъчно добри. Реалността е, че не сме постоянни през последните няколко месеца във Висшата лига." Разбира се, ако Арсенал спечели всички оставащи мачове, все пак ще бъде коронясан за шампион. Същото обаче важи и за Манчестър Сити, който ще се доближи на две точки от първото място, ако победи Нюкасъл на "Етихад" в събота - а момчетата на Пеп Гуардиола имат богат опит, когато става дума за наваксване на изоставане от Арсенал в последната фаза на сезона. Историята помни не един или два случая на драматични обрати и изпуснати титли в последния момент, а Арсенал на Артета вече фигурира в списъка с най-големите провали във Висшата лига.

Най-драматичните провали в историята на Висшата лига

През 1995/96 Нюкасъл водеше с 12 точки пред Манчестър Юнайтед, но майсторската игра на сър Алекс Фъргюсън в изкуството на психологическата игра разби отбора, който изглеждаше обречен да спечели първата си титла от 1927 година насам. Две години по-късно кармата застигна "червените дяволи" от Манчестър. Този път Арсенал беше в печелившата позиция, след като изоставаше с 11 точки през февруари, но достигна до трофея в дебютния сезон на Арсен Венгер начело. И скоро провалът застигна и "топчиите", които пропиляха аванс от 8 пункта преднина от Юнайтед през 2002/03.

Няколко години по-късно тимът от Северен Лондон отново разочарова феновете си, след като ги беше накарал да мечтаят. Един момент на пълна капитулация бе в основата за впоследствие изпуснатата титла отново от Манчестър Юнайтед. Въпреки аванса си от 5 точки на върха, Арсенал в крайна сметка завърши сезона на третата позиция. Както следва, съдбата отново застигна Юнайтед. Алекс Фъргюсън смяташе, че е видял всичко в повече от три десетилетия като футболен мениджър, но дори и той остана изумен, когато отборът му пропиля преднина от два гола в един епичен мач срещу Евертън, завършил 4:4, в решаващ момент от борбата за титлата през 2011/12, макар че водеше с 8 точки на върха в Англия.

За съжаление на Фъргюсън, нещата щяха да станат още по-невероятни и още по-разрушителни. Първо "червените дяволи" загубиха от Манчестър Сити, което позволи на "шумните съседи" да излязат начело в класирането по голова разлика само два кръга преди края. Юнайтед поддържаше напрежението до последните секунди на сезона, като победи както Суонзи, така и Съндърланд. Въпреки това, Сити спечели най-оспорваната титла в историята на Висшата лига благодарение на онзи гол на Серхио Агуеро в 94-а минута на последния кръг.

"Подхлъзването" на Ливърпул

Така се стига до друг паметен момент във футболната история, който до днес държи феновете на Ливърпул будни. Мърсисайдци повярваха, че най-накрая чакането ще се отплати и титла отново ще огрее "Анфийлд". Със серия от 11 поредни победи и 7 точки преднина, изглеждаше, че няма кой да спре тима на Брендън Роджърс, но тогава той капитулира. Победа у дома над колебаещия се Челси на 27 април би гарантирала първото място на Ливърпул, а Жозе Моуриньо дори беше ротирал състава си с оглед на 1/2-финала в Шампионската лига за лондончани. Въпреки че доминираха в мача, мърсисайдци се подхлъзнаха... буквално. В добавеното време в края на безрезултатното първо полувреме, капитанът Стивън Джерард загуби равновесие и топката в собствената си половина, което позволи на Демба Ба да се откъсне и да вкара гол, който в крайна сметка реши титлата. "Червените" съвсем се закопаха, когато пропиляха аванс от три гола срещу Кристъл Палас в предпоследния кръг и подариха трофея на Сити.

Арсенал на Артета вече знае вкуса на загубата

И така отново стигаме до "клетия" Арсенал. Когато тимът на Артета разгроми Лийдс с 4:1 на 1 април 2023 г., изглеждаше, че "артилеристите" ще спечелят първенството за първи път от сезона 2003/04, когато бяха "непобедими". След разочароващата загуба с 3:1 у дома от съперника за титлата Манчестър Сити в средата на февруари, те спечелиха седем поредни мача и имаха 8 точки аванс на върха на класирането. Въпреки това, Арсенал загуби самообладание и след три поредни равенства срещу Ливърпул, Уест Хям и дори последния в класирането Саутхямптън, допусна разгром с 1:4 от Сити на "Етихад". "Бяхме наказани и можеше да бъдем наказани още повече", каза Артета. "Няма да се предадем обаче. Остават пет мача до края на първенството и всичко може да се случи." За Арсенал обаче нямаше връщане назад, като отборът, който беше начело в класирането след 30 от 38 мача през сезона, завърши на 5 точки зад Сити.

Днес сянката на Гуардиола отново тегне над Лондон. Манчестър Сити е само на 5 точки от върха с един мач по-малко. Феновете на "артилеристите" не искат и да си помислят, че техните любимци могат пак да пропилеят аванса си и да удължат чакането им. Останалата част от футболния свят е затаил дъх и следи внимателно дали Арсенал ще направи това, което през последните години доказа, че може "най-добре" - да пропилява шансовете си.

