Само така е правилно да поливате доматените растения

Доматените растения се нуждаят от пълно слънце и постоянна влага за оптимален растеж и плододаване.

Детерминантните и индетерминантните доматени растения имат различни навици на растеж и нужди от подкрепа; детерминантните видове са по-компактни, докато индетерминантните видове се нуждаят от пергола.

Доматените растения са податливи на вредители и болести, така че е важно да се редуват местата на засаждане и да се избират устойчиви сортове, когато е възможно.

Всички сме за местно отглежданите храни, а едва ли можете да намерите нещо по-местно от това да отглеждате домати точно пред вратата си – какво по-вкусно от това да протегнете ръка и да вземете перфектната гарнитура или ключова съставка за любимата си лятна рецепта ? Дори и да нямате много място, малко, слънчево парче земя може да се превърне в продуктивна леха за засаждане на домати.

Освен че е важно да знаете колко често да поливате доматите, има и няколко трика и нюанса за правилно поливане на растенията.

Този зеленчук/плод за топъл сезон трябва да се добави в градината, след като е отминала всякаква опасност от замръзване и когато нощните температури се задържат над 10°C. Тъй като горещите лета могат да попречат на растенията да дадат плодове, доматите обикновено се отглеждат като есенна или зимна култура в зона 10.

Поливайте внимателно

„Когато поливате доматите си, правете го внимателно, тъй като силната струя рискува да измести почвата“, казва Сиърс. Тя насърчава да се проучи възможността за система за капково напояване, която доставя водата директно до нивото на почвата с бавно темпо. Това позволява на водата да попадне дълбоко, достигайки до корените, където искате да отиде.

Вода в основата

„Най-добре е да поливате директно в основата на растението, вместо да поливате отгоре, за да избегнете листни болести, които спират растежа и в най-лошия случай убиват растенията ви“, казва Сиърс. Водата прави листата по-податливи на болести.

Избягвайте поливане по обяд

Поливането по време на обедно слънце води до изпаряване, преди водата дори да е успяла да попие в почвата. Стремете се към рано или късно през деня.

Добавете мулч

„Горният слой от 5 до 7,5 см органичен мулч, окосена трева или дори вестник около растенията е от огромно значение по време на горещо и сухо време“, казва Сиърс. Тя обяснява, че този слой помага за задържане на влагата и поддържа кореновата система хладна в знойните летни дни.