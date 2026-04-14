Учени откриха пещера, съдържаща следи от човешки живот, датиращи от хиляди години

Лавови пещери са открити под пустинята в Саудитска Арабия, по-специално в Ум Джирсан, разкривайки следи от човешко обитаване, простиращи се хиляди години назад. Учените са открили доказателства за многократно заселване, от неолита до бронзовата епоха, пише Daily Galaxy.

„В продължение на десетилетия суровият и сух климат на Арабия е възпрепятствал опазването на археологическите обекти. Вятърът, топлината и ерозията често са заличававали крехките следи от минала човешка дейност. Това ново проучване оспорва това схващане. Подземните среди, като пещери и лавови тръби, изглежда действат като естествени хранилища на историята, защитавайки това, което иначе би било загубено“, обяснява статията.

Проект, ръководен от Австралийския център за изследване на човешката еволюция в университета Грифит, се фокусира върху тези дълго пренебрегвани пространства. Той постепенно помага да се реконструира как древните общности са се движили в региона, адаптирали са се към променящите се условия и са поддържали връзки на огромни разстояния.

По-конкретно, учените са установили, че Ум Джирсан, голяма лавова тръба, разположена на 125 км северно от Медина, е била дом на пастири в продължение на около 7000 години, като има доказателства, че хората са се връщали на мястото многократно през хилядолетията.

Както отбеляза д-р Матю Стюарт: „Нашите открития в Ум Джирсан предоставят рядък поглед към живота на древните арабски народи, разкривайки повтарящи се фази на човешка дейност и хвърляйки светлина върху пасторалните дейности, които някога са процъфтявали в тези райони.“

Пещерата вероятно е служила като ключова спирка по пътищата за добитък, свързвайки оазиси и позволявайки на овчарски групи да преместват добитък през района, казва той.

„Вътре в лавовите тунели скалните рисунки изобразяват говеда, овце, кози и кучета. В комбинация с откритите на това място животински останки се очертава по-ясна картина на номадски начин на живот, основан на отглеждане на добитък“, добавя статията.

Тези пещери са по-важни, отколкото някой би могъл да си представи. Както подчерта професор Майкъл Петралия, това е първият път, когато лавови тръби в Саудитска Арабия са изследвани толкова задълбочено.

„Въпреки че подземните обекти са от глобално значение за археологията и кватернерната наука, нашето проучване е първото цялостно изследване от този вид в Саудитска Арабия. Тези открития подчертават огромния потенциал на интердисциплинарните изследвания в пещери и лавови тръби, отваряйки уникален прозорец към древното минало на Арабия“, споделя ученият.

