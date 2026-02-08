Спорт:

Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан

08 февруари 2026, 16:51 часа 5495 прочитания 2 коментара
Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан

"Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи". Това пише в своя фейсбук публикация главният редактор на "168 часа" Слави Ангелов.

ОЩЕ: 

Ето какво още пише той:

Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години.

Още: Трагедията "Петрохан": Откриха мъртви издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не. Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство.

Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата. Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Педофилия или религиозни ритуали в тройното убийство на Петрохан: Ето кога може да има първи резултати

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Петрохан убийство Слави Ангелов Ивайло Калушев
Още от Мнения
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес