Радев няма мандат да промени Конституцията, но има мандат за пълна промяна на ВСС: Говори проф. Светослав Малинов

Политологът проф. Светослав Малинов коментира роляната на досегашния президент, а сега лидер на "Прогресивна България" Румен Радев. "Радев няма мандат за промяна на Конституцията, независимо, че може да тръгне по този път. Радев няма мандат да променя и външнополитическата ориентация на България", каза той в студиото на bTV.

Според него Радев има мандат за промяна в съдебната система и да възстанови чувството за върховенство на правото и справедливост.

За какво има мандат Радев?

Още: Сарафов да бъде съден: Бивш правосъден министър с обяснение какво ще стане

По думите му досегашния и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов трябваше да напусне по-рано поста си на изпълняващ функциите главен прокурор, за да запази достойнството си.

„Добре е малко да следят политическите процеси хората в съдебната система още повече, когато са обвинени в корупция“, призова проф. Малинов.

Той посочи, че подмяната на състава на ВСС и върховете на прокуратурата е задължително. „Нека да бъдат сменени и после ще помислим за институционални промени за задръстване и закостеняване на един пост“, настоя политологът.

Още: Гешев каза дали е помогнал за успеха в кариерата на Радев (ВИДЕО)