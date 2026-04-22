Изумителна промяна за Жана Бергендорф. Няма да я разпознаете (СНИМКА)

В света на шоубизнеса прическите на известните често са повече от просто суета – тя е символ на промяна, на бунт или на чисто нов житейски етап. Точно такъв "взрив" в социалните мрежи предизвика последната поява на Жана Бергендорф, която буквално е неузнаваема.

След години на експерименти с цветове, дължини и обемни прически, певицата с един от най-мощните гласове у нас се реши на промяна, каквато досега не беше правила.

Вътрешна трансформация или просто нов имидж?

За новата визия на Жана разбираме благодарение на публикация в социалните мрежи, споделена от друга популярна в светските среди жена - инфлуенсърката и участничка в тв формати - Джулиана Гани. Двете позираха заедно за снимка преди поредния епизод на хитовото шоу "Като две капки вода". В поста си Гани не пести суперлативи за бергендорф, наричайки я "най-готината".

Вниманието на последователите обаче веднага се насочи към Жана. И докато едни се възхищават на певицата, други се питат дали това е начин за ново начало, опит да избяга от миналото или просто нов стил.

Според различни онлайн източници, за изпълнителката тази промяна не е продиктувана от мимолетна модна тенденция. Жана Бергендорф, чийто път през последните години беше белязан от редица лични и професионални предизвикателства, изглежда е готова да "затвори страницата".

Самата тя засега не е коментирала дали драстичната промяна е свързана с вътрешна трансформация.