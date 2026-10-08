Кание Уест прибрал 20 млн. долара от отменените концерти в Русия и нямал намерение да ги върне

Американският рапър Кание Уест е спечелил около 20 млн. долара от двата отменени концерта в Санкт Петербург, пише "Коммерсантъ". Един от събеседниците на вестника отбелязва, че "това не е чист хонорар — от тези пари се плащат, например, услугите на неговия персонал". Според друг източник изпълнителят вероятно няма да върне парите за концертите, тъй като това не е предвидено в договора му.

Припомняме, че концертите на рапъра трябваше да се състоят на 10 и 11 октомври в "Газпром Арена" в рамките на световното турне в подкрепа на албума "Bully". Организатор на събитието беше московската агенция Say Agency. Нейната ръководителка Анна Субчева разказва пред изданието, че нейната компания, самата тя и изпълнителят са се сблъскали с огромен поток от негативни коментари, създаден от конкуренти и раздухан от медиите.

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По-конкретно, тя заявява, че са били публикувани фалшиви кореспонденции с рапъра и неговите представители: "Самият изпълнител дори изпрати видео, в което се вижда, че в кореспонденцията му няма нищо подобно". Тя също така подчертава, че нейната компания не е нарушила "нито един закон".

Снимка: Getty Images

На 30 септември агенция "Say Agency" публикува официално изявление, в което се посочва, че концертите на Ye в Русия "няма да може да се състоят на планираните дати", но не се говори за пълна отмяна. Компанията също така съобщава за реда на възстановяване на сумите за билетите, който ще влезе в сила от 12 октомври, като отбелязва, че "подробностите относно правилата и условията за възстановяване" ще бъдат публикувани по-късно. В отговор на въпроса дали все пак ще бъде възможно да се проведе концертът на Кание Уест в Русия, Анна Субчева отговаря: "Ще видим."

Разследване

На 30 септември стана известно, че в Санкт Петербург правоохранителните органи са започнали разследване за евентуална измама от страна на организатора на концертите на рапъра. Очаква се скоро събраните материали да бъдат предадени в Москва и към проверката да се включи централният апарат на МВД. "Дали има, или няма основания за образуване на наказателно дело за измама, ще се реши в централния апарат на МВД. Там, ако се наложи, ще бъде проведена и допълнителна проверка на дейността на намиращия се в столицата организатор на отменените концерти", обясни по-рано източник на "Коммерческий вестник".

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Концертната агенция обяви на 17 август концертите на Кание Уест в Русия. Билетите струваха от 9000 до 160 000 рубли за място във ВИП-ложа. Организаторът твърдеше, че през първия ден са били продадени около 81 хил. билета, а за два дни – над 100 хил.

Както съобщи ръководителката на обединената пресслужба на съдилищата в Санкт Петербург Дария Лебедева, в града са били регистрирани девет иска, свързани с отменените концерти на Кание Уест. Към 7 октомври седем иска срещу Say Agency и билетния агент Intickets са постъпили в районните съдилища — Виборгски, Калинински, Красноселски, Московски, Петроградски и Приморски.