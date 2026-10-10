Най-важните новини за деня: 10 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 октомври.

СЛЕД СДЕЛКАТА ЗА ГОРИВО НА ТРЪМП И ПУТИН: УКРАЙНА ПОДПАЛИ ДВА ПЕТРОЛНИ ТЕРМИНАЛА В РУСИЯ, ДОКАТО ВАДЕШЕ УБИТИ ДЕЦА У ДОМА (ВИДЕО)

Нефтеният терминал „Юг Руси“ в Ростовска област на Русия е бил атакуван и в момента е обхванат от огън. Според снимки и видеоматериали, предоставени от читатели на руския опозиционен канал ASTRA, в Ростов на Дон е избухнал мащабен пожар. По-рано на 10 октомври бе съобщено и за експлозии. Губернаторът на областта потвърди пожара и съобщи, че са мобилизирани сили за противовъздушна отбрана.

ТРЪМП: БЛАГОДАРЯ НА ПУТИН ЗА ДИЗЕЛА. ЗЕЛЕНСКИ: СЛАБ СИ. КИЕВ НЕОФИЦИАЛНО: ЩЕ ИМ ГОРИМ РАФИНЕРИИТЕ (ВИДЕО)

Решението на американския президент Доналд Тръмп да поиска и да получи дизел от руския диктатор Владимир Путин в момент, в който явно Русия пак затъва на фронта в Украйна и се създаваха условия вече да се стигне до реални преговори за мир, защото Кремъл усеща натиска, предизвика дипломатическа експлозия.

ЗАД КУЛИСИТЕ: ДВАМА ДИКТАТОРИ СИ ИГРАЯТ СЪС СВЕТА И СЕ ГАВРЯТ С ЖЕРТВАТА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп е решил да сключи сделката за дизелово гориво с Русия, след като Володимир Зеленски е пренебрегнал шест искания от страна на САЩ да спре атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи, съобщава неназован източник пред американското издание Axios. Украинският президент, който винаги се е целил в сърцето на финансовата машина за руската армия, за да не може Владимир Путин повече да спонсорира агресивната си война, разрушавал доверието между себе си и Тръмп, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакували руските рафинерии, твърди още източникът.

ИМА ПРИКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ЗА ПОТОПЕНИТЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

„Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация”. Това каза по Нова телевизия Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната”: “Единственият заинтересуван тези два кораба да бъдат потопени е Русия. Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол.

ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ НА АСАД: КАК ЛЪЖА ПОД НАТИСК НА ЕДНО ДЕТЕ КРЕПЕШЕ РУСИЯ И СИРИЯ СРЕЩУ ЗАПАДА, НО СЕГА ИСТИНАТА Е ЖИВА

Хасан Диаб - 11-годишното момче, отрекло пред целия свят в Хага режимът на Башар Асад да е извършвал атака с химическо оръжие в сирийския град Дума - сега разказа, че думите му от 2018 г. са били изтръгнати със заплаха от арест и други заплахи от разузнаването на диктатора. Британското издание The Observer публикува неговото свидетелство, както и тези на родителите му и на един от медиците.

ИНДУЛГЕНЦИЯ ЗА ПУТИН СРЕЩУ ЕДНА ПРАЗНА НУЛА: РУСИЯ НЯМА ДА МОЖЕ ДА ДОСТАВИ НИЩО НА ТРЪМП

Американският президент Доналд Тръмп едностранно отмени санкциите срещу руските петролни продукти. В замяна Москва не предложи на Вашингтон никакви стъпки за прекратяване на войната, но отгоре на всичко дори и договорените количества е малко вероятно да успее да достави, а даже да ги достави - те са капка в морето. От юли износът на дизел от Русия бе спрян заради успешните украински удари. Сега Москва получава възможност да продаде между 0,3 и 3 милиона тона на световния пазар и да използва приходите за продължаване на войната. Въпросът е дали?

ТЕРОРИСТИ НА 14-ГОДИНИ СПОРЕД РУСИЯ: ДЕСЕТКИ МОМИЧЕТА И СТОТИЦИ МОМЧЕТА

14-годишно момиче вече е включено в списъка на Росфинмониторинг с "терористи и екстремисти". Това е София Моисеева - но защо тя е попаднала в този списък, не е ясно. Фамилията ѝ е маркирана със звездичка, която се използва в списъка за обозначаване на лица, които според руските власти са свързани с тероризъм. Моисеева навършва 14 години едва през лятото на 2026 година, а когато си на 14 години, в Руската федерация вече носиш наказателна отговорност за извършване и/или планиране на терористични действия, саботажи, диверсии.

ЗЕЛЕНСКИ БЕСЕН СЛЕД СДЕЛКАТА НА ТРЪМП С ПУТИН. РУСНАЦИТЕ ЧАКАТ ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ БУКЕТ В КРАКАТА СИ

Президентът Володимир Зеленски е бесен след обявяването от Доналд Тръмп на сделката му с Владимир Путин за руския дизел. И това вероятно ще предизвика нова криза в отношенията на САЩ с Украйна и съюзниците от НАТО, пише The Guardian. Изданието нарича новината, която дойде от Белия дом, "зашеметяваща" и добавя, че тя подкопава няколко години западен натиск върху Кремъл за прекратяване на войната. Медията добавя, че украинският президент определя сделката като "абсолютно ужасяваща", "несправедлива и нечестна" и че той предупреди, че тя ще даде на Путин повече възможности на бойното поле.