Най-важните новини за деня: 21 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 януари 2026 г.

14 ЧАСА ЗАСЕДАНИЕ: РЕМОНТ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ЗА ДА МУ Е УДОБНО НА НЯКОЙ

Депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание обсъдиха на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на заседание, продължило 14 часа. Народните представители отхвърлиха предложението на „БСП-Обединена левица“ оптичните устройства за сканиране на бюлетините да се въведат от 1 януари 2027 г. Гласувано бе законът да влезе в сила от публикуването му в „Държавен вестник“.

ПРОМЕНЯТ КАК ГЛАСУВАМЕ В "12 БЕЗ 5": КАКВО КАЗВА ПРАКТИКАТА ПО СВЕТА?

В навечерието на поредните предсрочни парламентарни избори в България депутатите отново предвиждат промяна в начина, по който гласуваме. Сред предложенията, които се разглеждат в парламента, е и въвеждането на изцяло нова технология за отчитане на вота – т.нар. оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини. На среднощно заседание, продължило около 13-14 часа и приключило към 4 ч. сутринта на 21 януари, правната комисия в Народното събрание прокара на второ четене промените в Изборния кодекс с подкрепата на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП и „Има такъв народ“. Предстои текстовете да се разгледат в пленарна зала.

ГЕРБ НАЛОЖИ СВОЯ ЗАКОН ЗА РАЗПУСКАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ

Управляващото мнозинство прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), създадена в края на 2023 г. След обсъждане на три различни предложения - на ГЕРБ, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и "ДПС-Ново начало" - подкрепа получи единствено проектът на партията на Бойко Борисов.

ЩЕ НИ ПРЕОРИЕНТИРА ЛИ РАДЕВ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ: СОЦИОЛОЗИ ЗАГОВОРИХА ЗА ПРОМЯНА НА ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА

Социологът Добромир Живков заяви, че Румен Радев не е показал знаци, че държавата трябва да се преориентира геополитически. От друга страна следим реториката на президента - виждаме как той се сближава до образа, който Виктор Орбан има, макар и по-умерен, но не можем да прогнозираме накъде ще се реализира поведението на Радев като политик, коментира Живков в студиото на bTV. Още: Къде ще се позиционира Радев: Тодор Тагарев очаква президентът да вземе гласовете на "Възраждане"

ДОЦ. ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА: РАДЕВ ИСКА РАЗЛИЧНИ ИЗБИРАТЕЛИ, НЯМА ДА Е РАДИКАЛЕН (ВИДЕО)

Румен Радев иска различни избиратели, няма да е радикален. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ доц. Татяна Буруджиева. Тя отговори на въпрос може ли да се прогнозира коя партия ще бъде ракета-носител на Радев на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Припомняме, че близки до президента в оставка отхвърлиха възможностите това да бъдат “Български възход“ на Стефан Янев и “България може“ на Кузман Илиев. По информация на Actualno.com е възможно това да бъде партията на Симеон Славчев МИР. Ето какво каза доц. Буруджиева: “Ако е МИР на Симеон Славчев, не е много полезен знак за десните избиратели, защото категорично поставя него вляво.

БЛАГОМИР КОЦЕВ ОТВОРИ ВРАТАТА ЗА КОАЛИЦИЯ МЕЖДУ ПП-ДБ И РУМЕН РАДЕВ

Смятам, че Румен Радев е потенциален партньор на ПП-ДБ, ако покаже, че наистина се бори със статуквото в България и твърдо гарантира европейския курс на България, а не да тръгваме в друга посока. Моят пример е ясен какво може да се случи с всеки, който се бори със статуквото. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев, с уточнение - много зависи от отговорите, които Радев тепърва ще даде.

ПАРТНЬОР ЛИ Е РАДЕВ И ИМА ЛИ ЧИСТКА В ПП? ОТГОВОРЪТ ОТ БОГДАН БОГДАНОВ

За първи път българите разбраха, че бъдещето е в техни ръце и нямат нужда от спасители. Ние имаме два основни приоритета – да изградим силна България и да сме силен европейски партньор. Тези наши приоритети са в основата на разговор с всеки, който иска да е наш партньор. Ние не сме чули от президента Румен Радев отговор на тези въпроси и това не ни дава повод да смятаме, че той може да ни е партньор. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов в ефира на Нова телевизия, попитан може ли Радев да е потенциален техен партньор в бъдеще.

КАБИНЕТЪТ В ОСТАВКА ПРЕДИЗБОРНО СЕ ГОТВИ ДА УВЕЛИЧАВА ПЕНСИИ

"Вчера вицепремиерът Караджов и министър Георгиев присъстваха на церемония в южната ни съседка. Благодаря на премиера Мицотакис за конструктивното поведение както по този въпрос, така и за фермерските протести по границата. Когато имаме политическо доверие между съседки, решаваме заедно проблемите". Това каза премиерът в оставка Росен Желязков преди заседанието на Министерския съвет. Откриването на "Рудозом-Ксанти" е голямо събитие за развитието на българските региони, но и за добросъседтството, подчерта той.

АКФ: С НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ В ЗАКОНА МОТИВИ ДЪРЖАВАТА КРИЕ РАЗСЛЕДВАН ЛИ Е КОВАЧКИ

Администрацията на Министерски съвет е отказала да предостави информация за резултатите от обявените през лятото на 2025 година проверки на неформалния енергиен холдинг „Орион“, разкрит от Антикорупционния фонд (АКФ). Организацията твърдеше, че зад този конгломерат стои бизнесменът Христо Ковачки. От държавата обаче не постъпват никакви данни - правителството (вече в оставка) на Росен Желязков се позовава на стандарт за обмяната на данни, който обаче не е част от Закона за защита на класифицираната информация, алармират от АКФ.

ВТОРИ ПЪТ, СЪЩИЯТ СЦЕНАРИЙ: КОЙ ОТРОВИ ЛЕШОЯДИТЕ КРАЙ КОТЕЛ? (ВИДЕО)

На 10.01.2026 г. при някои от птиците забелязахме нехарактерни движения и показатели на сателитните предаватели. На следващия ден установихме първите загинали птици, първо по предавателите. Подадохме сигнал до отговорните институции и оттам нататък започнаха проверки на място. Ние продължихме да наблюдаваме предаватели и в продължение на следващите два-три дни, продължаваха да умират птици.

НОВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УКРАЙНА: ПО 50 000 УБИТИ РУСКИ ВОЙНИЦИ МЕСЕЧНО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новата стратегическа цел на Украйна, за да бъде сложен край на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.22, е месечно да убива по 50 000 руски войници. През декември са били елиминирани 35 000 руски войници – това стана ясно от думите на новоназначения украински министър на отбраната Михайло Федоров. Преди да заеме сегашния си пост, той беше министър на цифровизацията и новите технологии.

"ЖИВЕЕМ В ЛЪЖА, СВЕТОВНИЯТ РЕД С ПРАВИЛА Е ФАЛШ": РАЗТЪРСВАЩАТА РЕЧ НА КАНАДСКИЯ ПРЕМИЕР, КОЯТО РАЗВЪЛНУВА ВСИЧКИ (ВИДЕО)

Канадският премиер Марк Карни изнесе вълнуваща реч на Световния икономически форум в Давос, в която подчерта края на международния ред, основан на правила, и сподели как Отава се адаптира, като изгражда стратегическа автономия, запазвайки ценности като правата на човека и суверенитета. Той призова "средните сили" - като неговата собствена държава - да работят заедно, за да противодействат на твърдата сила и съперничеството между великите сили, с цел да се изгради по-устойчив свят.

100-ГОДИШЕН ПРЕЦЕДЕНТ: КАНАДА ГОТВИ ПЛАН ЗА ИНВАЗИЯ ОТ САЩ

За първи път от над 100 години канадската армия моделира евентуална реакция на хипотетична американска инвазия. Напрежението между администрацията на президента Доналд Тръмп и съюзниците на Вашингтон от НАТО се засилва толкова рязко, че Отава е предприела тази невиждана отдавна стъпка, гласи нов доклад. Моделът очертава многостранната стратегия на канадските въоръжени сили за противодействие на потенциално военно нахлуване от страна на САЩ. Той включва планове за използване на асиметрични тактики, война с дронове и искания за европейска подкрепа, разкриват двама висши канадски служители пред The Globe and Mail.

BLOOMBERG: ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ НА САЩ СЕ ЗАДЪХВА, ДОКАТО КИТАЙСКАТА ЛЕТИ

Повечето западни геополитически анализатори вероятно биха се съгласили, че неспособността на Европейския съюз да сдържа Русия самостоятелно е сред най-сериозните стратегически проблеми, пише Bloomberg. Икономистите вероятно биха се съгласили и с Доналд Тръмп, когато той посочва, че след присъединяването на Китай към Световната търговска организация САЩ не са успели да се справят със загубата на индустриални работни места.

МИЛИЦИИТЕ "БАСИДЖ" И ГВАРДЕЙЦИТЕ - ОПОРАТА НА РЕЖИМА В ИРАН

Те просто се появяват по улиците от нищото - мотори, на които обичайно мъжете са по двама. Единият управлява превозното средство, а вторият държи оръжие. Не е ясно кои са, не носят униформи или други опознавателни знаци. Едно е ясно - щом се появят, протестиращите в Иран изпадат в паника. Такива сцени могат да се видят на малкото видеоклипове, които достигат до света въпреки продължаващата блокада на интернет в Ислямската република.