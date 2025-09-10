Скандалът с боя в Русе: Три удивителни и три въпросителни

Древногръцкият хор, който припява по време на основното действие с цел да го засили или позамъгли, се разпя най-внезапно и в скъпата ни татковина. Този път - с химна за опазване на държавността. По-точно - за опазване на реномето на полицията. То пък едно реноме, би казал някой. Неее!, бихме казали ние. МВР е твърде сериозна институция, за да се подиграваме с нея. Освен ако тя сама не реши да се подиграва със себе си.

Историята с шефа на МВР в Русе е христоматиен пример за това как действат репресивните органи в една завладяна и същевременно безстопанствена държава. Подобна глупост - сам да се дискредитираш - сигурно ще се изучава в бъдеще като един от симптомите на антидържавността.

Няма нужда да ги дискредитираме - те сами си го правят

Всъщност, драги зрители, няма никаква нужда ние да дискредитираме ченгетата. Достатъчно е да ги освободим от контрол и те сами ще го направят. И няма никаква нужда ог сложни очернящи операции. Наистина няма. Оставени като деца без майка, подопечните на Дани Митов се простреляха в краката взаимно и вече са в ситуация ни напред, ни назад.

Какви ли не измишльотини слушахме - то не бе фитнес на зазоряване, то не бе семейна полунощна разходка (с домати в чантата за всеки случай), после ненадейно като в роман на Агата Кристи се появи мистериозен съсед и всичко това - преди главното действащо лице - служителят на реда, полицейският шеф - да се сети, че трябва да се легитимира.

Кой, по дяволите, намеси държавността?

И точно тук е ключът за мазето - ако ставаше дума наистина за нападение над полицейски шеф (спомнете си първите заглавия по случая), той би трябвало светкавично да се е представил. Само и единствено в такъв вариант може да се говори за посегателство върху държавността.

Както се вижда от разпространени в социалните мрежи кадри на BG Elves, версията, че първият удар е от “хулиганите” , хич не издържа. Първият удар го нанася човекът, който е извън колата им. После идват патрулките, не арестуват никого и си тръгват.

Тук е мястото за три удивителни, драги читатели. И за поне още три въпросителни. Значи, ако полицаи видят, че е пребит не кой да е, а шефът им, не биха пуснали “побойниците”, нали? Биха изпълнили неговите - на началника си - команди. А те явно са били нещо от рода на “разкарайте се” и “само го регистрирайте това”.

Този, който е измислил първоначалните версии, трябва да си изяде дипломата, без значение дали е пиарска, полицейска или за цивилен изкуствовед.

По-тъпа кампания за самоочерняне, стигащо до себезачеркване, трудно може да се съчини, пак да споменем недостижимия Алмодовар. А семпли нашенски ченгета го слагат в малкия си джоб.

Бурни аплодисменти, преминаващи в нестихващи овации

Имаме известна аналогия на полицейските вопли с репортажите от конгрес на БКП във вестник на БКП, в кой се посочват и бурните аплодисменти, преминаващи в нестихващи овации. Само дето при русенския случа резултатът е силен спад в общественото доверие, преминаващ в нестихващ смях в залата.

Не може така, другари и господа.

Тази държава не е само ваша. Нито пък нейните институции. Ако някъде някакъв шеф по някакъв начин се е поразмирисал, приберете го, докато стане адекватен. Може и да даде нормални обяснения, без да мята жена му домати по едни хлапета, хабер си нямащи с кем познакомились посред нощите на улица “Мостова” в Русе.

Само ще напомним - те са на 19, 18, 18 и 15 години.

Въпросите висят със страшна сила

Въпросите около този случай висят със страшна сила и като нищо може Митов да го отнесе. И без друго това правителство отдавна има нужда от някакво освежаване, от леко подрязване на опашката на онова нещо от Банкя.

Искрено се надяваме, че Николай Кожухаров ще се възстанови след операцията в болница "Канев" и ще стане ясно как се е стигнало до тежките му наранявания. Но също така се надяваме, по-точно изискваме, МВР да каже, ама ако може малко по-професионално, че вече се изложи до 11 по десетобалната скала, следното:

Имало ли е дрифтиране?

Кой е ударил пръв?

Кога се е легитимирал Кожухаров?

Кой е отпратил пристигналата линейка?

Защо са си тръгнали двете полицейски коли, ако началникът е бил сериозно пострадал?

Когато ни се отговори на тези въпроси, ще знаем кое от двете твърдения за държавността ни е по-вярно - че малко се пие или че малко се бие.

Автор: Стефан Стефанов