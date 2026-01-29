Влизането ни в Съвета за мир дори не е одобрено от всички в кабинета "Желязков": Диана Хусеин в материал за "Ал Джазира"

Силен политически трус предизвика участието на България в учредяването на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос. Появата на премиера в оставка Росен Желязков изненада обществото, опозицията и партньорите в ЕС. Решението бе взето от правителство в оставка - без парламентарен дебат и в разгара на дълбока политическа криза, което постави под въпрос както вътрешната му демократична легитимност, така и международните последици от решението, пише в свой материал за AlJazeera.net международният анализатор и политически наблюдател Диана Хусеин.

През декември трипартийният кабинет, воден от дясно-центриската партия ГЕРБ подаде оставка след масови протести – най-големите от 1989 г. насам. Катализатор на общественото недоволство е фигурата на депутата Делян Пеевски, санкциониран по американския закон „Магнитски“ заради обвинения в корупция. Той е лидер на четвъртата по големина партия в парламента „ДПС–Ново начало“ и въпреки че официално само подкрепя кабинета (вече в оставка), има силно влияние върху него.

На 19 януари 2026 г. оставка подаде и президентът Румен Радев, припомня Хусеин за арабските читатели.

Народен гняв

В деня преди учредяването на Съвета за мир офисът на президента съобщи, че той е отклонил покана за участие от Тръмп, позовавайки се на оставките. За първи път темата беше повдигната публично. Последва изненадваща остра реакция от премиера и външния министър.

След церемонията премиерът обяви, че ще входира документа за ратификация в парламента. Това предизвика незабавна остра реакция. Опозицията заплаши с жалба до Конституционния съд, а преподаватели по международно право от Софийския университет излязоха с осъждаща декларация.

Снимка: Министерски съвет

Граждани организираха петиция срещу участието на България. „Заявеното от Росен Желязков участие на България в т.нар. „Съвет за мир“ е лишено от необходимата демократична легитимност. То е и акт на тежка институционална манипулация. Под прикритието на хуманитарни цели (възстановяване на Газа съгласно Резолюция 2803 на СС на ООН), правителството в оставка обвързва страната с документ, който цели създаването на антидемократична структура, алтернативна на ООН", се посочва в петицията.

Въпросът как е взето самото решение, допълнително затъмни картината. Според външния министър в оставка Георг Георгиев (ГЕРБ) това е станало на редовно заседание на 21 януари сутринта. Източници на AlJazeera.net обаче твърдят, че спорното решение е било взето по-късно, неприсъствено – чрез събиране на подписи, без министрите на БСП в кабинета да са били информирани. Министрите на ГЕРБ и третия коалиционен партньор -„Има такъв народ“ - са имали мнозинство, гласи информацията в материала.

Правният анализ поставя сериозни въпроси. Преподаватели по международно право от Софийския университет, сред които доц. Христо Христев, излязоха с осъждаща декларация. Те призовават парламента „да не ратифицира подписаното международно споразумение, защото то нарушава както разпоредби на Конституцията, така и задължения, които страната ни има в рамките на ООН и като държава членка на Европейския съюз“.

Пред AlJazeera.net доц. Христев обяснява, че „в логиката на българската Конституция външната политика се формира от Народното събрание, а правителството я изпълнява. Всички важни външнополитически ангажименти през последните 35 години са били предварително обсъждани и одобрени в парламента. В случая със Съвета за мир този основен модел е грубо нарушен".

Снимка: Диана Хусеин, Actualno.com

Той посочва и друг проблем: „Този договор създава международна организация с правомощия да приема собствени актове, което изисква още по-строг предварителен контрол от страна на Народното събрание". Доц. Христев подчертава, че според публикуваната в международните медии хартата на Съвета за мир предвижда предварителното ѝ прилагане преди ратификация. Според него, ако документите предвиждат „предварително прилагане“ преди ратификация от парламента, това със сигурност би било конституционно нарушение.

Международна дилема

„Това е прекрасен пример как нарежданията на Делян Пеевски вкарват България в страхотна международна каша", каза в интервю бившият премиер и един от лидерите на опозицията (ПП-ДБ) акад. Николай Денков. Според него „Пеевски натиска усилено България бързо да влезе в Съвета - при положение че България официално няма нито премиер, нито правителство, нито президент: всичките са в оставка“. Тази хипотеза е водеща сред анализатори и политици.

Наложи се външният министър в оставка Георг Георгиев да отрече евентуална връзка между санкциите „Магнитски“ и внезапното решение на правителството да се присъедини към борда за мир на президента Тръмп. В опит да тушира напрежението, Георгиев обяви, че кабинетът ще остави ратификацията на документа на следващото правителство. Това обаче накара Пеевски да заплаши, че ще внесе в парламента проекторешение, с което да задължи правителството да придвижи ратификацията.

Доц. Христев казва пред AlJazeera.net, че не са налице логични причини, обясняващи действията на премиера. „За съжаление, не можем да изключим като напълно неоснователни предположенията, че вероятно този подход и този начин на присъединяване към Съвета за мир са свързани със стремежа присъстващи в списъка „Магнитски“ български граждани да бъдат извадени от него“, предполага той.

В опит да успокои бурята, външният министър отговори на критиките със серия от интервюта пред медии. Георг Георгиев увери, че няма конституционно нарушение или финансов ангажимент, а се отварят възможности за българския строителен сектор в Газа. Той посочи и важни предстоящи теми в отношенията със САЩ: през април месец предстои подновяване на дерогацията с "Лукойл"; модернизацията на българската армия; строителството на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"; диверсификацията на ядреното гориво с "Уестингхаус".

Снимка: Getty Images

Политически интереси

Във вторник, 27 януари, се проведе протест пред парламента и Министерски съвет. Светла Търнин, режисьор и един от организаторите на протеста, сподели, че той е „реакция на абсолютно нелегитимното присъединяване на България в Съвета на мира, иницииран от Тръмп". "Дори наименованието „Съвет на мира“ е абсурдно, защото няма никаква основа в международното право и законодателство", допълни тя пред Диана Хусеин.

Търнин смята, че България "през годините на войната на геноцид в Газа" затвърди връзките си с Израел. „Както знаем, (Бенямин) Нетаняху горещо подкрепя този така наречен Съвет на мира. Така че това според мен е и още едно доказателство за това колко дълбоко вкоренени са интересите на Израел в нашия политически живот в момента", добави тя. Относно мотивите на правителството Светла Търнин сподели, че „има две основни хипотези - първата е, че това е жест на политическа показност, опит за изграждане на имиджа чрез близост до Тръмп. Втората, по-сериозна хипотеза, е, че става дума за опит за политическа сделка, свързана със санкциите "Магнитски"".

Според социологическо проучване на националната телевизия 44% от българите смятат, че страната им не трябва да участва в Съвета за мир. 36% одобряват, а 20% не могат да преценят.

Скандалът се разгръща в навечерието на осмите поред предсрочни избори от 2021 г. насам, които може да променят баланса на силите.

Очаква се изборите да са през април и да бъдат спечелени от бившия президент Румен Радев, считан за основен опонент на бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и на Делян Пеевски, "които от години си сътрудничат", завършва материалът на Диана Хусеин.