Какво не трябва да правите, ако спирачките откажат

Повредата на спирачките е сценарий, който плаши всеки шофьор. Такива случаи са редки, но са най-опасни, а първият враг е паниката. Експерти посочиха как трябва да се реагира в подобно ситуация, когато най-важното е да не правите резки и необмислени движения.

Още: Какво означава, ако педалът на спирачката е твърд сутрин?

Често шофьорите се опитват рязко да включат задна предавка или „паркинг“ (при колите с автоматична скоростна кутия). Това обаче почти гарантирано ще убие трансмисията, като няма да спре автомобила. А ремонтът на скоростна кутия, особено при съвременно превозно средство е доста скъп.

Има по-ефективни начини. Съвременните автомобили имат двуконтурна спирачна система. Ако едната верига не работи, втората все още може да поеме част от работата. За да направите това, натиснете педала рязко и силно. Опитни инструктори по шофиране обясняват: педалът може да изглежда „празен“, но след многократни натискания колата ще започне да се забавя.

Още: До какви неприятни последици води честата употреба на спирачките?

Друг метод е спирането на двигателя. В автомобили с механична скоростна кутия е достатъчно да намалите предавките една по една. При автоматика е необходимо да преминете към ръчен режим, за да избегнете рязък скок в скоростта. Така е напълно възможно да се спре колата дори при пълна повреда на спирачките.

В краен случай можете да задействате ръчната спирачка. Но тя трябва да се повдига постепенно и само с ниска скорост. В противен случай колата може да се подхлъзне. Друг вариант е контактното спиране. Говорим за докосване на безопасни препятствия - снежни преспи, пластмасови контейнери или бидони с вода. Те ще поемат част от енергията и ще ви помогнат да забавите темпото без катастрофални последици.

Спирачките на автомобила се оказват много опасни за здравето

Основното нещо е да не губите самообладание. В крайна сметка, дори в критична ситуация, има техники, които ще помогнат за спиране на автомобил без фатални последици.