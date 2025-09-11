Най-важните новини за деня: 11 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 септември 2025 г.

ДБ С НОВА СТЪПКА СРЕЩУ ЗАВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА: ВНАСЯ ЗАКОН, СВЪРЗАН С ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР (ВИДЕО)

"Демократична България" е предприела следващата стъпка от плана си за отпор срещу завладяната държава, обяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова. Става въпрос за промени в Закона за съдебната власт, с които се предлага разширяване на органите, които могат да поискат отстраняване на главния прокурор, които целят да гарантират прозрачен избор на Висш съдебен съвет и Инспекторат, както и да бъде избран нов изпълняващ функциите обвинител номер 1 и председател на ВАС.

"ЖИВ СЪМ, ЗДРАВ СЪМ": АХМЕД ДОГАН СЪЗДАВА НОВА ПАРТИЯ (ВИДЕО)

Ахмед Доган обяви нов политически проект, като каза, че е първият, който се е подписал за неговото създаване. Той обяви, че ще участва в процеса на създаване на партията, но дали ще я оглави, ще решат неговите съпартийци. Стана ясно, че днес се е провело учредяване и избиране на ръководството на Инициативния комитет, в който са решили до три месеца да проведат Национална учредителна конференция на новата партия Алианс за права и свободи - АПС.

СПЕКУЛА, ЦЕНИ, ПАРИ - КАКВО СТАВА С ДОХОДИТЕ НИ? АНАЛИЗ НА ХРИСТИНА ХРИСТОВА (ВИДЕО)

На първо място в държавния бюджет трябва да бъде осигуряването на средства и достатъчно ясна политика свързана с тези средства за реформата на образованието. Очевидно е, че има много голям дисбаланс и несъответствие между образованието и качествата и уменията, които придобиват младите хора в образователната система и потребностите на икономиката и общественото развитие.

ЕС СЕ ДВИЖИ ТВЪРДЕ БАВНО КЪМ ЦЕЛ "КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ". КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД БЪЛГАРИЯ?

Декарбонизация и конкурентоспособност - тези два приоритета, свързани помежду си, са залегнали в плана на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 г. ЕС към момента се движи в правилната посока към целта, но скоростта на напредъка остава твърде ниска, гласи оценка на Европейската обсерватория за климатична неутралност (ECNO).

КЪДЕ Е ПЕЕВСКИ И КАК СТОИМ В НАПРЕЖЕНИЕТО НАТО-РУСИЯ: СПЕЦИАЛЕН КОМЕНТАР НА ТАТЯНА БУРУДЖИЕВА (ВИДЕО)

Според мен вървим с немного бързи, но с решителни крачки към гореща фаза на войната в Украйна. В различните европейски държави започва да си провира път сред политическите елити идеята за по-дейно участие в този конфликт.

"БЪЛГАРИЯ Е ПО-ЗАПЛАШЕНА ОТ ПОЛША": ИВАЙЛО МИРЧЕВ ЗА РУСКИТЕ ДРОНОВЕ (ВИДЕО)

"България е по-заплашена, отколкото Полша, тъй като много по-лесно руски дронове може да достигнат до страната ни, което означава, че трябва да спрем да си мислим, че този конфликт е далеч от нас, че не може да стигне до нас", каза един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по време на атака срещу Украйна. Според него случилото се е изключително опасно и става въпрос за умишлено провокирани от Путин и Русия действия.

"МНОГО РУСКИ ДРОНОВЕ СА АТАКУВАЛИ РУМЪНИЯ И ПОЛША": ЕВРОДЕПУТАТ ОБЯВИ, ЧЕ НАТО ЩЕ ОТГОВОРИ

Евродепутатът от групата на "Обнови Европа" Дан Барна от Румъния, заяви, че това, което се случи през последната нощ в Полша с руските дронове предизвика вълнение в Европа. "Имаше реакция от страна на министъра на отбраната, но имаше и дебат в обществото, защото съвпадна и с речта на Урсула фон дер Лайен за състояинето на ЕС и обещанието, което Европа даде, че ще защити всеки сантиметър на територията си. Всички послания бяха единодушни - случилото се в Полша е естествена реакция. Полша моли за активиране на чл. 4 на НАТО, за да може Алианса да поеме случилото се", коментира евродепутатът пред bTV.

ВОЙНА РУСИЯ-НАТО Е НА ХОРИЗОНТА: ДАННИ, ЧЕ МОСКВА Е ДЕЙСТВАЛА УМИШЛЕНО СРЕЩУ ПОЛША. КАКВА Е ЦЕЛТА Ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Момент на повишена ескалация между Русия и НАТО - това е резултатът от нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември. Според Алианса и европейски официални лица това е било умишлено нападение. Полският министър-председател Доналд Туск заяви вчера, че най-малко 19 дрона са нарушили полското въздушно пространство и че значителна част от тях са влезли в страната от Беларус. Полша свали някои от безпилотните апарати, което отбеляза първи случай, в който страна членка на НАТО действа по подобен начин срещу руски дронове: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира.

ПУТИН СЕ ПОДИГРАВА НА ТРЪМП: КАКВО НАПРАВИ ДИКТАТОРЪТ В ПОСЛЕДНИТЕ "ДВЕ СЕДМИЦИ" ОТ ПОРЕДНИЯ УЛТИМАТУМ?

Американският президент Доналд Тръмп смяташе, че може да договори мир в Украйна с руския диктатор Владимир Путин, но в продължение на осем месеца издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл не предложи нищо друго освен брутална ескалация. Сега Путин се подиграва на Тръмп и НАТО, като изстрелва дронове в Полша, смята редакторският съвет на The Wall Street Journal. Става въпрос за нахлуването на минимум 19 руски безпилотни машини в полското небе в нощта между 9 и 10 септември, които поляците трябваше да свалят с ПВО системи и изтребители. Това доведе до ново повишаване на напрежението по оста Москва-НАТО.

ДОКАТО ГОВОРИ ЗА МАСОВИТЕ СТРЕЛБИ: ЗАСТРЕЛЯХА ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТЕН ПОДДРЪЖНИК НА ТРЪМП (ВИДЕО 18+)

Известен активист-консерватор и поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп беше прострелян на събитие в университета "Юта Вали". По-късно стана ясно, че Чарли Кърк е загинал от раните си при стрелбата.

КОЛОНИАЛНО МИНАЛО И "ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ": АФРИКА ИСКА РЕПАРАЦИИ

Африка се присъедини към движение, което иска репарации от Великобритания за „исторически престъпления“, ход, който идва на фона на обвинения в продължаваща „системна несправедливост“, свързана с империализма от 19-ти век, пише в свой материал британското издание The Telegraph.