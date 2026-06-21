Най-важните новини за деня: 21 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 юни 2026 г.

Политика, икономика и общество

ЗАЩО РУМЕН РАДЕВ НЕ ПУСКА САНКЦИИ СРЕЩУ ОТТЕГЛИЛИЯ СЕ ШЕФ НА "ЛУКОЙЛ", ДЪРЖАЩ 3% ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС?

Премиерът Румен Радев обяви на 19 юни, че България ще блокира 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия не само заради включването в него на руския патриарх Кирил. От Брюксел, където участваше в срещата на евролидерите, министър-председателят обвърза ветото със санкционирането на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов. Мотивите зад отказа на правителството да не приема наказателните мерки в настоящия им вид са, че компанията на руско-азерския олигарх е предявила иск за 3 милиарда евро от България. Трябва ли обаче да се притеснява кабинетът, след като Алекперов на практика се оттегли от управлението на "Лукойл"?

ЕВРОПА СРЕЩУ ПРАВОСЛАВИЕТО? ЙОТОВА ЗАЩИТИ РАДЕВ ЗА САНКЦИИТЕ И ВИДЯ "ЗЛАТНА КАРТА" В РЪКАТА НА БЪЛГАРИЯ

Възраженията на премиера Румен Радев срещу 21-вия пакет санкции на Европейския съюз спрямо Русия са "основателни", заяви президентът Илияна Йотова в интервю за bTV. Според нея темата е предизвикала много сериозна дискусия само в България, а не на ниво ЕС, защото на последното заседание на евролидерите приетите заключения говорят съвсем друго, призна тя.

ОТНОШЕНИЯТА СОФИЯ-СКОПИЕ СА ЕДНА ГОЛЯМА НУЛА: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ НЕ ПРИЗНАВА КЛЮЧОВ ИСТОРИЧЕСКИ ВЪПРОС

„Работата на комисията е блокирана от нежеланието на Скопие да приемат ключовия момент в смисъла на работата на комисия – затова, че България и Северна Македония имат обща история“. Това заяви пред bTV историкът проф. Ангел Димитров, председател на Съвместната българо-македонска историческа комисия.

БЛАГОМИР КОЦЕВ БЪРЗА ДА БУТНЕ "БАБА АЛИНО", НЕ ИЗКЛЮЧВА В ОБЩИНА ВАРНА ДА ИМА ЗАТВАРЯНЕ НА ОЧИ ЗА НЕЗАКОННИЯ ГРАД

„Всяка следващата седмица ще издавам заповеди за събарянето на незаконния комплекс Баба Алино. Не можем да кажем кога ще се стигне до физическото събаряне на сградите, но би могло да отнеме години, ако се изискват експертизи от съда. Що се касае до работата на институциите – ние ще издадем по възможно най-бързия начин заповеди за събаряне на сградите“. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев пред bTV.

"НЕЗАКОННИЯТ ГРАД В ГРАДА СЕ РАЗРАСТВА": СТОТИЦИ НЕЗАКОННИ СГРАДИ, БУТАНЕТО ИМ ЩЕ ОТНЕМЕ ГОДИНИ

Първи данни от обследването на района на "Баба Алино" показват, че сградите там са общо 128. Това става ясно от лазерното сканиране. "Чрез цифровия модел ще можем да извлечем точното застрояване на сградите, обеми, височините, материалите, които са вложени, по вертикалната планировка, алейната мрежа, критичната инфраструктура. Даже ще се види канализация, водопроводи, дали са правени изобщо", каза пред bTV арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна.

Снимка: БГНЕС

ПП АЛАРМИРА, ЧЕ В НОВИЯ ВСС ЩЕ ВЛЯЗАТ КАДРИ НА ГЕРБ И ИТН: УЛТИМАТУМ И УСЛОВИЯ ОТ ПАРТИЯТА НА АСЕН ВАСИЛЕВ

„Моите опасения е, че няма гаранции за независим избор на ВСС поради няколко причини. Най-голямата причина, поради която не само аз, но и колегите от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, дори и „Възраждане“ имаме основателни съмнения, че „Прогресивна България“ ще искат ВСС да бъде разделен на „ваши и наши“, като ще се появяват хора, свързани с ГЕРБ и „Има такъв народ“. ВСС ще бъде разпределен на партийни квоти“.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТКРЕХНАХА ВРАТАТА ЗА ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ В БЮДЖЕТ 2026

Надявам се с новия бюджет за 2026 г. дефицитът да бъде в контролирано равнище, защо не и под 3%. Това заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев. Той подчерта, че място за паника няма, има спешна нужда от финансова дисциплина.

Войните и други международни теми

СЪЮЗНИК ТЕСТВА РАКЕТА ЗА УКРАЙНА, СПОСОБНА ДА ПОРАЗИ МОСКВА. ВСУ РАЗМАЗВАТ МОСТОВЕ, ЦИСТЕРНИ И ВОЕННИ КАМИОНИ В ОКУПИРАНИТЕ ЗЕМИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Обединеното кралство проведе първите изпитания на ракети с голям обсег, които планира да предостави на Украйна в подходящ момент. Британското издание The Telegraph пише, че системи, способни да поразяват цели на разстояние над 480 км, са били тествани на полигон близо до Хебридските острови (край западните брегове на Шотландия), като през следващите месеци се планират допълнителни тестове на територията на Великобритания.

ДОКАТО В МОСКВА КРИЯТ ИСТИНАТА ОТ ПУТИН, РУСИЯ КАТАСТРОФАЛНО СЕ ПРОВАЛЯ В ДОГОНВАНЕТО НА УКРАЙНА

Гъстите облаци дим над Москва тази седмица, когато украинските дронове удариха най-голямата петролна рафинерия в руската столица, ясно показаха, че Украйна е изпреварила с много руската армия, която сега е поставена в ролята на догонващ и има доста да наваксва. Иновациите на Украйна постигнаха такова ниво, че отнеха на Русия най-голямото преимущество, което имаше досега - това в количеството човешка сила. Това пише в свой материал днес The Financial Times.

Снимка: Getty Images

САЩ И ИРАН ПРЕГОВАРЯТ В ШВЕЙЦАРИЯ: СТАРТОВИТЕ ПОЗИЦИИ И ГОЛЕМИЯТ ЗАЛОГ (ВИДЕО)

Преките преговори между САЩ и Иран започват в Швейцария, въпреки че иранските военни заявиха, че отново са затворили Ормузкия проток в отговор на израелските атаки в Южен Ливан. Техеран посочи като причина за затварянето нарушение на споразумението със Съединените щати за прекратяване на войната. Все пак американските военни заявиха, че трафикът в пролива не е блокиран. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Швейцария рано в неделя сутринта, 21 юни, за да преговаря с иранците.

ИРАН НАПУСНА ПРЕГОВОРИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ СЛЕД ЗАПЛАХИТЕ НА ДОНАЛД ТРЪМП? (ВИДЕО)

Делегацията на Иран напусна мястото на преговорите със Съединените щати в Швейцария в знак на протест срещу изказванията на президента Доналд Тръмп, съобщи на 21 юни иранската информационна агенция Tasnim, свързана с Революционната гвардия. Тя се позова на източник, запознат с преговорите. И държавната телевизия Press TV излъчи репортаж, в който се казва, че делегацията е подала протест пред Вашингтон, но не се уточняваше характерът на този протест.

КИЪР СТАРМЪР ХВЪРЛЯ ОСТАВКА

Очаква се британският премиер Киър Стармър да подаде оставка в понеделник и да определи график за оттеглянето си. Това съобщават "Обзървър" и "Ройтерс". Вестникът съобщава, че Стармър е стигнал до заключението, че позицията му вече не е издържана, след като е разговарял с министър от кабинета, съветници, донори и синдикални лидери.